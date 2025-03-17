NBA｜騎士不敵魔術16連勝告終　湖人挫太陽結束連敗

聯盟領先的騎士，在季初造出15連勝後，球隊自2月4日就沒有再輸，然而去到第17場對魔術又迎來敗仗。騎士在全場多數時間處於領先下，騎士先在第3節末段犯下連番錯誤，球隊領先8分下在短短27秒內連續3次失誤，被魔術連轟10分，為魔術帶來機會。第4節魔術的賓捷羅（Paolo Banchero）在最後45秒射入反超104:103，而騎士之後的5次起手卻全失，令魔術最終以108:103擊敗騎士。

克里夫蘭騎士的連勝走勢在16場又終止。球隊主場以103:108不敵奧蘭多魔術，今個賽季第11次輸波。而洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）獨挑大樑下，擊敗鳳凰城太陽，結束缺少勒邦占士（LeBron James）後的連敗頹勢。

魔術的賓捷羅個人攻入24分及11個籃板，而法蘭斯域拿（Franz Wagner）也有22分貢獻。騎士的當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）雖然都有23分的進帳，可是在最後的5投，有3球是他射失。不過騎士目前仍以56勝11負的戰績在常規賽領先。

雷霆破公鹿續領西岸

至於西岸的湖人，在勒邦占士對波士頓塞爾特人的比賽傷出後，球隊連輸了4場。不過面對着杜蘭特（Kevin Durant）帶領的太陽，在當錫個人取得33分及11個籃板下，以107:96勝出，終於球隊的連敗。列維斯（Austin Reaves）今場也為湖人取得28分，希爾斯（Jaxson Hayes）就取得個人今季新高的19分。杜蘭特雖然今場有21分，但還是無法為太陽挽回敗局。太陽在西岸仍排11，依然要追上第10位的達拉斯獨行俠。另外，西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客以121:105擊敗密爾沃基公鹿，在近11場贏第10場，球隊戰績仍落後騎士1場。而獨行俠主場就以125:130不敵費城76人。