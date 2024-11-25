NBA｜騎士挫速龍主場10場不敗　塞爾特人贏木狼有驚無險

克里夫蘭騎士繼續在常規賽領跑，球隊主場以122:108擊敗多倫多速龍，在今季主場保持10場不敗。至於打破騎士金身的波士頓塞爾特人，主場以107:105險勝明尼蘇達木狼。
上星期作客波士頓被打破不敗身，不過騎士在主場仍保持着不敗的戰績。面對速龍當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）與泰爾謝路美（Ty Jerome）分別取得26分，加上查列特艾倫（Jarrett Allen）的23分及13個籃板。速龍其實今場都有7人取得雙位數得分，在第4節初段一度追至僅差6分，不過隨着米歇爾連取7分及查列特艾倫的3分，令騎士打出一段10:1的比數，鎖定了勝利。令騎士在全場基本都領先之下，以122:108輕鬆取勝。
上屆總冠軍的塞爾特人，在主場面對木狼就贏得驚險。綠軍在第2節後超之後就一直處於領先，不過球隊的起伏還是不少，在第2節末後至第3節初段更是有跨越上下半場的5分多鐘時間沒有得分，球隊在第3節拉開過19分之下，第4節被木狼逐步追近，只是最終仍差2分，令塞爾特人以107:105險勝。塞爾特人有謝倫布朗（Jaylen Brown）今場取得29分，當中包括7個的3分，他今場頭5次起手都是3分。至於達譚（Jayson Tatum）也有26分的貢獻。木狼的艾華士（Anthony Edwards）今場有28分及9個籃板，蘭度（Julius Randle）也有23分，而高拔（Rudy Gobert）就有10分及20個籃板的數據，可是木狼仍是在近7場輸掉第5場。
快艇輕取76人
至於洛杉磯快艇，在占士夏登（James Harden）倒戈交出23分及8次助攻下，快艇以125:99大勝費城76人。76人今季在安比（Joel Embiid）與保羅佐治（Paul George）仍受傷下，目前僅3勝13負。