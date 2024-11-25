NBA｜騎士挫速龍主場10場不敗　塞爾特人贏木狼有驚無險

克里夫蘭騎士繼續在常規賽領跑，球隊主場以122:108擊敗多倫多速龍，在今季主場保持10場不敗。至於打破騎士金身的波士頓塞爾特人，主場以107:105險勝明尼蘇達木狼。

上星期作客波士頓被打破不敗身，不過騎士在主場仍保持着不敗的戰績。面對速龍當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）與泰爾謝路美（Ty Jerome）分別取得26分，加上查列特艾倫（Jarrett Allen）的23分及13個籃板。速龍其實今場都有7人取得雙位數得分，在第4節初段一度追至僅差6分，不過隨着米歇爾連取7分及查列特艾倫的3分，令騎士打出一段10:1的比數，鎖定了勝利。令騎士在全場基本都領先之下，以122:108輕鬆取勝。