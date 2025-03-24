NBA｜騎士贏爵士中止4連敗　火箭不敵金塊連勝走勢告終

今季常規賽原本領先的克里夫蘭騎士，終於擺脫近期頹勢，以120:91擊敗西岸墊底的猶他爵士，暫為球隊止跌。而取代騎士在常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆，就險勝洛杉磯快艇103:101，繼續在聯盟領先。另外原本9連勝的侯斯頓火箭，就不敵丹佛金塊，令球隊的連勝走勢中止。
之前連輸4場的騎士，在作客面對肯定無緣季後賽的爵士，是球隊「反底」的好機會。作客的騎士也成功把握這個機會，在下半場開始拉開分差，在最多拉開過32分優勢下，騎士輕鬆以120:91取勝，4連敗的走勢告終。騎士今場13個上陣球員都取得分數，當中6人更有雙位數得分，其中查列特艾倫（Jarrett Allen）取得18分、當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）也有16分貢獻，而伊雲莫利（Evan Mobley）就有11分及11個籃板，還有3次的封阻，輕鬆為騎士重返勝軌。
至於雷霆在作客洛杉磯就不輕鬆，面對仍有機會爭取直接晉級季後賽的快艇，兩隊8次互換領先。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然取得全場最多的26分，但他全場在29次起手僅7中。最後階段快艇曾追到只差1分，不過因為占士夏登（James Harden）持球太久，讓利拿特（Kawhi Leonard）沒太多時間起手，最後射失，也令快艇失去反勝的機會，以101:103不敵雷霆。而雷霆贏波後取得6連勝，並以59勝12負在聯盟領先。
狀況未明居里隨隊赴邁亞密
另外，原本在聯盟連勝走勢最長的火箭，卻被金塊中斷。賽前9連勝的火箭主場面對金塊，對手雖然缺少了最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic），但還有謝姆梅利（Jamal Murray）為金塊攻下39分，帶領金塊以116:111擊敗火箭。而據報祖傑會在金塊之後的主場賽事復出。有機會復出的還有金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry），美國的ESPN表示，居里有隨隊前往邁亞密，準備對熱火的比賽，但目前居里的狀況仍有待破球隊確定。