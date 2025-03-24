NBA｜騎士贏爵士中止4連敗　火箭不敵金塊連勝走勢告終

今季常規賽原本領先的克里夫蘭騎士，終於擺脫近期頹勢，以120:91擊敗西岸墊底的猶他爵士，暫為球隊止跌。而取代騎士在常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆，就險勝洛杉磯快艇103:101，繼續在聯盟領先。另外原本9連勝的侯斯頓火箭，就不敵丹佛金塊，令球隊的連勝走勢中止。

之前連輸4場的騎士，在作客面對肯定無緣季後賽的爵士，是球隊「反底」的好機會。作客的騎士也成功把握這個機會，在下半場開始拉開分差，在最多拉開過32分優勢下，騎士輕鬆以120:91取勝，4連敗的走勢告終。騎士今場13個上陣球員都取得分數，當中6人更有雙位數得分，其中查列特艾倫（Jarrett Allen）取得18分、當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）也有16分貢獻，而伊雲莫利（Evan Mobley）就有11分及11個籃板，還有3次的封阻，輕鬆為騎士重返勝軌。