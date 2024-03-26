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體育
2024-03-26 13:03:33

NBA｜鷹隊落後30分反勝塞爾特人　火箭9連勝追近附加賽席位（附比賽精華）

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鷹隊在落後30分下反勝塞爾特人。(美聯社)

鷹隊在落後30分下反勝塞爾特人。(美聯社)

聯盟總成績仍遙遙領前的波士頓塞爾特人，在作客阿特蘭大鷹隊卻在半場領先過30分之下，遭對手逆轉，以118:120落敗，然而球隊仍然確定成為今季的東岸冠軍。至於侯斯頓火箭以110:92擊敗波特蘭拓荒者後，球隊錄得9連勝並與附加賽席位收窄到一場差距。

早已取得季後賽席位的塞爾特人，賽前在近22場贏足20場，並已累積9連勝。面對鷹隊在首節已經有主力達譚（Jayson Tatum）在內的3人取得雙位數得分領前，在第2節，塞爾特人半場餘下4分半鐘更是一度有30分距離。雖然鷹隊的東岸附加賽席位仍有距離，但球隊仍努力地縮窄兩隊的差距。在第3節，綠軍3分9次起手全失，全節24投10中之下，鷹隊在第4節初已追回比分，之後兩隊第4節7次互換領先。鷹隊在迪莊迪梅利（Dejounte Murray）在最後1分鐘起手反超之下，最後守住了領先局面，以120:118勝出。這是鷹隊先1997至98年賽後後最大差距的反勝。

塞爾特人以118:120不敵鷹隊。(美聯社) 塞爾特人以118:120不敵鷹隊。(美聯社) 塞爾特人以118:120不敵鷹隊。(美聯社) 塞爾特人以118:120不敵鷹隊。(美聯社) 塞爾特人以118:120不敵鷹隊。(美聯社) 塞爾特人以118:120不敵鷹隊。(美聯社)

達譚今場雖然攻入37分是全場最高，然而鷹隊有6人取得雙位數得分，當中正選5人最少都有14分貢獻，而迪莊迪梅利以19分及15次助攻取得「雙雙」，卡比拉（Clint Capela）亦有14分及12個籃板。鷹隊贏波後，以32勝39負排東岸第10，與第11的布魯克林籃網有6場的距離，而塞爾特人就以57勝15負，取得東岸常規賽冠軍。

火箭與勇士相差只餘一場

至於火箭就收窄在西岸附加賽席位的距離，在作客今季已確定無緣出戰季後賽的拓荒者，火箭雖然初後落後，不過第3節中段反先後就一直帶開差距，最終以110:92勝出，取得9連勝的戰績，並且以戰績36勝35負排西岸第11，與第10位附加賽的金州勇士，只有1場的距離。

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火箭110:92擊敗拓荒者。(美聯社) 火箭110:92擊敗拓荒者。(美聯社) 火箭110:92擊敗拓荒者。(美聯社) 火箭110:92擊敗拓荒者。(美聯社) 火箭110:92擊敗拓荒者。(美聯社) 火箭110:92擊敗拓荒者。(美聯社)
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