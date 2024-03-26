NBA｜鷹隊落後30分反勝塞爾特人　火箭9連勝追近附加賽席位（附比賽精華）

聯盟總成績仍遙遙領前的波士頓塞爾特人，在作客阿特蘭大鷹隊卻在半場領先過30分之下，遭對手逆轉，以118:120落敗，然而球隊仍然確定成為今季的東岸冠軍。至於侯斯頓火箭以110:92擊敗波特蘭拓荒者後，球隊錄得9連勝並與附加賽席位收窄到一場差距。

早已取得季後賽席位的塞爾特人，賽前在近22場贏足20場，並已累積9連勝。面對鷹隊在首節已經有主力達譚（Jayson Tatum）在內的3人取得雙位數得分領前，在第2節，塞爾特人半場餘下4分半鐘更是一度有30分距離。雖然鷹隊的東岸附加賽席位仍有距離，但球隊仍努力地縮窄兩隊的差距。在第3節，綠軍3分9次起手全失，全節24投10中之下，鷹隊在第4節初已追回比分，之後兩隊第4節7次互換領先。鷹隊在迪莊迪梅利（Dejounte Murray）在最後1分鐘起手反超之下，最後守住了領先局面，以120:118勝出。這是鷹隊先1997至98年賽後後最大差距的反勝。