NBA｜76人麥斯轟入50分領球隊八連勝　將勝利獻給車禍隊友（附比賽精華）

費城76人將連勝場數拉開至第8場。憑着麥斯（Tyrese Maxey）攻入個人職業新高50分，加上安比（Joel Embiid）的37分貢獻，76人主場以137:126擊敗印第安納溜馬。

賽前有前鋒奧布尼（Kelly Oubre Jr.）遇上車禍，肋骨受傷，可能將要缺陣一段長時間。不過76人今場還是先取得領先。在第2節拉開過最多19分之下，76人雖然在第4節曾被趕過，可是最終還是以9分輕取溜馬。