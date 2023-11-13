NBA｜76人麥斯轟入50分領球隊八連勝　將勝利獻給車禍隊友（附比賽精華）

費城76人將連勝場數拉開至第8場。憑着麥斯（Tyrese Maxey）攻入個人職業新高50分，加上安比（Joel Embiid）的37分貢獻，76人主場以137:126擊敗印第安納溜馬。
賽前有前鋒奧布尼（Kelly Oubre Jr.）遇上車禍，肋骨受傷，可能將要缺陣一段長時間。不過76人今場還是先取得領先。在第2節拉開過最多19分之下，76人雖然在第4節曾被趕過，可是最終還是以9分輕取溜馬。
76人的麥斯今仗攻入全場最多的50分，這是他職業生涯的最高得分，而他今場有32次起手，並20次6命中。而隊友的安比其實亦交出「雙雙」，攻入37分及摘下13個籃板，單計二人已為球隊取得87分，而溜馬的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）雖然有25分及17次助攻之多，只是球隊第4節末段無以為繼而落敗。
遇車禍奧布尼獲准回家休養
麥斯在賽後不忘隊友的奧布尼，他表示：「這不是為我而做。一切都為奧布尼，我們為他祈禱，愛我們的兄弟。雖然我們認識不久，但我們都愛他，希望他盡快康復。」奧布尼在上周末（11日）遇上車禍，在回家途中被一輛高速行駛的汽車倒後鏡撞到胸部，而他目前已經出院返家休養，76人表示會在之後再評估這位NBA前鋒的康復情況。