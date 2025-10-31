NBA｜NBA盃死亡之組 金塊撲擊拓荒者

新一屆NBA盃香港時間明晨開打，30支球隊分6組先以單循環作賽，揭幕日免費電視直播西岸C組的拓荒者主場迎戰金塊。主隊在教練比立斯(Billups)涉賭被捕後，仍靠老將祖魯賀列地(Jrue Holiday)在場內豐富經驗領導下，交出好表現；而金塊在首席球星祖傑(Jokic)追平聯盟開季「三雙」紀錄後，更打出3連勝佳績，今場乘勇出戰，勢與拓荒者合演精彩對決。(Viu TV 99台11月1日10:00直播)

NBA盃來到第3屆賽事，湖人是首屆冠軍，公鹿則是上屆盟主。賽事形式先以分組賽進行，然後八強起以單淘汰形式作賽，下月中在賭城拉斯維加斯決出冠軍。

西岸C組強隊林立，除金塊與拓荒者，尚有火箭、勇士及馬刺，要取得首名出線，自然每場都要搏盡。被視為奪標熱門之一的金塊，昨晨在常規賽主場輕鬆以122比88大炒塘鵝，王牌中鋒祖傑開季連續第4場交出「三雙」，追平「大O」奧斯卡羅賓遜(Oscar Robertson)(1961/62年度)及韋斯布克(Westbrook)（2020/21年度）的紀錄，祖傑能否獨佔這項歷史佳績，今場勢成焦點。

金塊三王包括祖傑、艾朗哥頓(Aaron Gordon)與謝馬爾梅利(Jamal Marray)新季都能夠健康作賽，連場交出高水準；但祖傑強調陣內新人如卡馬朗莊臣(Cameron Johnson)及小添夏達威(Tim Hardaway Jr.)等成功融入，才是球隊季初取得佳績關鍵。