NBA｜NBA盃 綠軍求破魔術博連勝

新一屆NBA盃明晨將演第二個賽日賽事，其中東岸勁旅塞爾特人在東岸B組作客撲擊奧蘭多魔術。「綠軍」在首輪旗開得勝打敗76人，剛戰常規賽又在奇兵文洛治(Minott)爆發下，大勝巫師終止連敗尋回士氣，乘勇出戰開季表現未達預期的魔術，有力爭連捷。(Viu TV99台，11月8日08:00直播)

季前失去首席球星塔圖(Tatum)的塞爾特人，在「雙核」只餘謝倫布朗(Jaylen Brown)支撐下，新季戰績一般暫時只得4勝5負，但是外界預期之內。「綠軍」開季3連敗，早前又再接連不敵火箭及爵士後，前景的確令人擔心；不過，該隊剛戰主場迎戰巫師，卻成功克服早段一度落後12分劣勢，猛力反撲，最終大勝136比107。

塞爾特人綠葉打爭氣波

謝倫布朗該場攻入35分，3節「打卡」提早收場，而今季由木狼加盟的年輕小前鋒文洛治則攻入個人生涯新高的21分，成為「綠軍」贏波奇兵。這位22歲、6呎8吋球員為內線帶來體格及活力，間中更可成為替補中鋒，多才多藝。此外，身高7呎的26歲中鋒基達(Queta)同場交出15分、12籃板的好表現，為球隊攻守帶來重大幫助。