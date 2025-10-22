NBA｜SGA/莫比利/卡斯杜等35名獲獎球員 首場波衫有獨特徽章

NBA新一屆開鑼，眼利的球迷，有機會發現某幾位球星的波衫會有獨特之處。

為紀念上季得獎的幾位球星，波衫前方 Nike 標誌上，會縫上他們所獲獎項的專屬圖示，而呢款特別球衣，只限首場賽事穿上。

去屆膺最有價值球員的雷霆核心「SGA」基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、火箭的莫比利（年度最佳防守球員）、年度最佳新秀馬刺史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）等球員的球衣都會有些特別。

此外，入選年度最佳陣容、最佳新秀陣容及最佳防守陣容的球員也會佩戴特定徽章。不過，若球員同時獲得個人獎項，則會以個人獎徽章為主，例如阿歷山大雖同時入選年度第一隊，但球衣上只會佩戴 MVP 徽章。