NBA｜SGA/莫比利/卡斯杜等35名獲獎球員 首場波衫有獨特徽章

NBA新一屆開鑼，眼利的球迷，有機會發現某幾位球星的波衫會有獨特之處。
為紀念上季得獎的幾位球星，波衫前方 Nike 標誌上，會縫上他們所獲獎項的專屬圖示，而呢款特別球衣，只限首場賽事穿上。
去屆膺最有價值球員的雷霆核心「SGA」基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、火箭的莫比利（年度最佳防守球員）、年度最佳新秀馬刺史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）等球員的球衣都會有些特別。
此外，入選年度最佳陣容、最佳新秀陣容及最佳防守陣容的球員也會佩戴特定徽章。不過，若球員同時獲得個人獎項，則會以個人獎徽章為主，例如阿歷山大雖同時入選年度第一隊，但球衣上只會佩戴 MVP 徽章。
35件球衣將拍賣
共有35名球員將於揭幕戰穿上特別版球衣，而這批球衣將由蘇富比於球季中進行拍賣，作為 NBA 官方比賽用衣收藏計畫的一部分。每位球員也會獲贈一件留作紀念。
而克里夫蘭騎士主教練艾堅遜(Kenny Atkinson)榮膺年度最佳教練，與奧克拉荷馬雷霆行政副總裁兼總經理Sam Presti（年度最佳行政人員）則會佩戴特製襟章以示表彰。
NBA表示希望給予部分獲獎球員應得的榮譽時刻：「例如年度最佳新秀在公布時可能正在放假；而 MVP 或年度最佳防守球員通常會在季後賽主場領獎，但其他獎項卻沒有這樣的時刻。」
原文刊登於 Yahoo 體育