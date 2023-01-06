PSG報到獲英雄式歡迎 美斯IG吸金完勝C朗

領阿根廷封王世盃後，球王美斯周三終首度重返效力巴黎聖日耳門(PSG)的操練場，接受隊友及職員列隊歡迎，載譽歸來，好不威風；而場外的吸金能力，美斯亦不讓剛加盟沙特球會的基斯坦奴朗拿度(C朗)專美，單是世盃後在Instagram的廣告post，已為他進帳900萬英鎊(約8,460萬港元)。

自從上月中旬捧走世盃後，美斯官方IG的追隨者已急升至4.14億粉絲，並隨後出了6個廣告post，包括啤酒、能量飲品及電玩遊戲等等，以每個收取150萬英鎊計，即美斯已多賺取900萬鎊；相反美斯的宿敵C朗雖然有5.28億位粉絲，但自從葡萄牙在世盃分組賽被摩洛哥踢出局後，這位每個廣告可收200萬英鎊、成為IG財富榜首位的球星，卻未曾發表過任何廣告。

35歲的美斯之前一張高舉大力神盃的post(圖)，吸引超過7,500萬個讚好，成為IG史上最多like的post；之後一張「以盃同眠」的照片，亦得到逾5,000萬個讚好，人氣爆升。雖然美斯年薪高達1.03億英鎊，仍不及剛以天價合約轉投沙特艾納沙的C朗，但估計往後在廣告費收入，將可收窄二人的距離。

另外上仗法甲復賽後喪帥朗斯的PSG，周五深夜將在法足盃64強賽作客丙組查多魯；美斯剛復操不久，連同基利安麥巴比及阿舒拉夫兩大世盃球星，可以休息，今場不會上陣，但巴西球星尼馬波監期滿，將復出領軍。