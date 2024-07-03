U17籃球世界盃美國狂炒中國84分　創賽事單場多項紀錄（有片）

過去6屆都是美國奪冠的U17世界盃，美國今次在分組與中國、畿內亞及法國同組，而美國之前兩場都擊敗了法國及畿內亞，對畿內亞一仗更是贏75分。而中國就曾3分擊敗法國，卻負於畿內亞。在今次美國陣容之中，有一位前NBA名將之後的卡馬倫保沙（Cameron Boozer），其父是效力過猶他爵士及芝加哥公牛的大前鋒保沙，保沙在2016年更加盟過CBA的廣東宏遠。

在土耳其舉行的國際籃球協會U17世界盃，美國隊在分組面對中國，結果有前NBA名將保沙（Carlos Boozer）兒子在陣的美國，以146:62的比數，84分之差擊敗中國，除了創下賽事單場最高得分之外，還包攬賽事多個歷史紀錄。

在這場分組賽，美國隊合共有9名球員取得雙位數得分之下，包括卡馬倫保沙的20分及哈路臣（Jalen Haralson）交出21分，結果以146:62的比數大勝一場。打破了由西班牙隊在2014年創下單場138分的得分紀錄，同時球隊亦有43次的助攻及33次偷球，同樣是賽事單場最高紀錄。

美國賽事從未曾落敗

美國隊教練的沙曼韋特（Sharman White）賽後表示：「這是有關於傳球及分球組合出來的結果。我們對球隊賽前就說，要將球給有空間的人。他們真的相信，這就是我們可以頻頻得分的原因。」韋特又指：「這就是所謂的團隊精神。他們在分享。籃球是由自私的人去打不自私的比賽，這班孩子每次上場都在證明在籃球場上的無私可以令球隊強大。」美國的前鋒泰恩史杜基斯（Tyran Stokes）就說：「我們沒期望走出去拿下差不多150分，這不是我們原意，不過我們在更衣室確認了紀錄，我們就去拿下它。」不過美國在這項賽事至今從未輸過，美國在賽事的紀錄至今是47戰0敗。