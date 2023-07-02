U21歐國盃｜西班牙以色列闖4強 一額汗

由效力曼城的新星沙治奧高美斯(Sergio Gomez)入波球帶領下，西班牙U21在今屆U21歐國盃半準決賽，戰至加時以2比1淘汰瑞士U21；連同同日較早時射贏12碼的以色列U21，率先闖4強。

分組賽尾場留力後，小「狂牛兵團」今場淘汰賽精銳盡出，佔盡優勢；攻擊好手、貝迪斯的洛迪山齊士(Rodri Sanchez)、效力布拉加的箭頭艾比雷斯(Abel Ruiz)及沙治奧高美斯，合力圍攻對手，但要戰至68分鐘由沙治奧高美斯接應艾比雷斯禁區妙傳抽射得手，打開缺口。但西班牙U21之後未能拉開比分，反而在補時被瑞士U21追平，須戰至加時。可幸另一效力貝迪斯的守將桑米蘭達(Juan Miranda)，在加時勁射省中對方守將入網，今西班牙U21歷來第11次入U21歐國盃4強，比紀錄保持者意大利U21僅少1次。

高美斯：隊友互相勉勵

賽後獲選全場最佳、今屆已交出2入球2助攻的沙治奧高美斯說：「對手補時入球是很大的打擊，可幸教練在加時開波前作出重要的講話，隊友之間亦互相勉勵；亦如教練所說，我們的後備球員表現出色，尤其在加時的兩個中場調動。」小「狂牛兵團」教練甸尼亞(Denia)在2019年，曾帶領U19國家隊封王歐國盃；去年年尾因拿富安迪升任國家隊主帥，甸尼亞亦獲提升統領U21隊。