充足休息配合換鞋 可解決腳底痛

有沒有聽過足底筋膜炎？如果你發現自己的腳板底出現痛楚，你可能患有足底筋膜炎了。它是一種常見足部疾病， 會令患者腳踭及腳底出現疼痛，特別是在早上起床或長時間坐著後，突然站起身時。
3個原因導致足底筋膜炎
足底筋膜炎成因主要有3個：經常跑步或站立、穿上不合適鞋子及足弓問題。
經常跑步或站立：當我們進行長時間或高強度活動，便會令足底筋膜承受過多壓力與拉力，導致炎症和疼痛出現。例如，長時間跑步、步行或站立，而沒有給予足夠休息。
穿上不合適鞋：缺乏適當支撐或穿上不合腳的鞋，會增加足底筋膜負擔，導致足底筋膜承受不均勻壓力，引發疼痛不適。
足弓問題：高足弓與扁平足會影響行走和跑步時的足部力學，增加出現足底筋膜炎風險。
如何預防足底筋膜炎？有3個方法：
每天進行足底按摩：利用滾筒或按摩球進行足底筋膜按摩，目的是放鬆筋膜，減少緊張感，亦可進行小腿拉伸，放鬆小腿肌肉，減少對足底的壓力；
選擇合適的鞋：需確保鞋身設計有足夠弓形支撐，避免穿高踭鞋或過於扁平的鞋。跑步愛好者亦需定期更換新鞋。需要時，可根據自身足弓型狀，選擇合適鞋墊，改善足部結構。
休息充足：確保有適當休息時間，避免過度使用足部。大家亦可考慮交替進行不同類型運動，減少對足底的壓力。
文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
