充足休息配合換鞋 可解決腳底痛

有沒有聽過足底筋膜炎？如果你發現自己的腳板底出現痛楚，你可能患有足底筋膜炎了。它是一種常見足部疾病， 會令患者腳踭及腳底出現疼痛，特別是在早上起床或長時間坐著後，突然站起身時。

3 個原因導致足底筋膜炎

足底筋膜炎成因主要有3個：經常跑步或站立、穿上不合適鞋子及足弓問題。