肩膀活動受限未必只是五十肩 認識反置式人工肩關節置換術

在骨科的門診中，不時遇到病人投訴肩膀繃緊、活動困難，並伴隨疼痛感。肩膀是一個非常靈活的球窩關節，對上肢活動至關重要。它讓手部能到達大腦想去的位置，例如梳頭需要前舉 、穿衣要外旋、搔背則需內旋等動作。

肩膀活動受阻，會令日常生活大受影響。很多人一旦出現肩膀問題，往往以為自己患上了「五十肩」。其實，大部分五十肩在兩年時間內都能自然痊癒，但如肩膀活動功能在接受適當的保守治療後尚未有改善，很可能是出現了結構性改變，或是關節已經變形，如退化性骨關節炎、類風濕性關節炎、肩袖撕裂、或肱骨(上臂骨)近端骨折後遺症等。在這種情況下，如欲改善活動度及減輕疼痛，就可能需要進行開放式手術——「反置式人工肩關節置換術」。