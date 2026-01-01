肩膀活動受限未必只是五十肩 認識反置式人工肩關節置換術

在骨科的門診中，不時遇到病人投訴肩膀繃緊、活動困難，並伴隨疼痛感。肩膀是一個非常靈活的球窩關節，對上肢活動至關重要。它讓手部能到達大腦想去的位置，例如梳頭需要前舉 、穿衣要外旋、搔背則需內旋等動作。
肩膀活動受阻，會令日常生活大受影響。很多人一旦出現肩膀問題，往往以為自己患上了「五十肩」。其實，大部分五十肩在兩年時間內都能自然痊癒，但如肩膀活動功能在接受適當的保守治療後尚未有改善，很可能是出現了結構性改變，或是關節已經變形，如退化性骨關節炎、類風濕性關節炎、肩袖撕裂、或肱骨(上臂骨)近端骨折後遺症等。在這種情況下，如欲改善活動度及減輕疼痛，就可能需要進行開放式手術——「反置式人工肩關節置換術」。
這項手術只需時大約兩小時，醫生會在患者肩膀前方開一個約10至15公分的傷口，先把已變形的骨頭取出，再以一個金屬及醫用級塑膠造成的假體重建一個球窩關節。手術後一般需要佩戴一個肩部固定托約3至6個星期，再加上物理治療，肩膀很快便可重拾靈活度。很多病人在進行手術前肩膀接近完全不能活動，需要依靠另一隻手來處理日常生活，又或是經常疼痛難耐。在手術後本來不能活動的手臂恢復功能，痛楚亦消退，能夠大大提升生活質素。
即使是年長的患者，也能從這項手術中獲益。如果你或家人正面對類似問題，建議及早諮詢專科醫生的意見，尋求適切的治療方案。
作者為港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系名譽臨床導師霍智謙醫生