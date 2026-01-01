中西醫學的面色不好(二)

中西醫學差異源於哲學基礎。西醫基於解剖學和生物化學，注重可測量指標；中醫基於陰陽五行理論，強調氣血經絡平衡，關注症狀整體模式。在香港這樣的多元社會，中醫傳統觀念深入民心，家長常將「面青青」與氣血不足聯繫，甚至無明確症狀也感到焦慮。這種擔憂有時被誇大，特別當家長將中醫氣血概念與西醫貧血混淆時，可能導致不必要恐慌或過度醫療。

對於擔心孩子「面色不好」的家長，以下建議有助理性面對：

1. 觀察全面症狀：不要僅憑面色判斷健康。注意是否有疲倦、食慾不振或活動量減少。若無明顯不適，可能是正常膚色差異或暫時狀態。