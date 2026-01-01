糖尿病患者的運動建議

每種長期病患都需要透過運動維持生活活動能力所需。目的各有不同，為糖尿病患者制定運動計劃是管理血糖、改善健康的重要一環。以下是一些關鍵的運動建議，但請務必在開始任何新的運動計劃之前，諮詢您的醫生或糖尿病管理團隊。

運動對糖尿病患者的好處有很多，主要方面包括血糖、體重、併發症、情緒和睡眠。針對糖尿病患者的運動類型應包含三種主要形式，分別為有氧運動、肌力訓練和柔軟度與平衡訓練。有氧運動目標為燃燒葡萄糖，改善心血管健康。每周至少150分鐘中等強度有氧運動(感覺心跳呼吸加快，能說話但不能唱歌)，或75分鐘高強度有氧運動(心跳呼吸明顯加快，說話困難)。肌力訓練目標為增加肌肉量。肌肉是消耗葡萄糖的主要場所，更多肌肉意味著更好的血糖控制和更高的基礎代謝率。