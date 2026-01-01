中醫講「天人相應」，人體本有一套隨四時調節的機制，春夏陽氣外泄，秋冬陰精收藏，這是自然之道。但現代人卻反其道而行：夏天冷氣開足，冬天暖氣包身，洗澡必用熱水，甚至夏天還去做汗蒸桑拿，毛孔長期處於「過度開放」狀態，結果陽氣外洩，陰精耗損，虛症接踵而來。很多女性以為自己「更年期提早」，其實只是長期過度排汗，導致氣陰兩虛。

剛忙完冬灸，有感而發：小朋友體質虛弱，動不動就感冒、過敏，甚至長期鼻塞、咳嗽。大部份都不是天生體弱，而是父母過度溺愛，長期讓孩子穿得過厚，一年四季用熱水沖涼，身體完全失去應對氣溫變化的能力。

再看北歐，嬰兒在放於雪地外的嬰兒車上睡覺，父母認為冷空氣有助呼吸道發育，增強免疫力。這與中醫「若要小兒安，常帶三分飢與寒」的智慧不謀而合。

小兒生機旺盛，應讓其自然接觸外界，適度寒冷刺激，反而能促進陽氣生發，強健脾肺。過度保護，反而令孩子失去自我調節功能。

現代人怕冷怕風，稍有溫差就病，正是因為陽氣被「溫室」養殘，身體失去彈性。要改善這種「自己攞嚟虛」的狀態，並非要你立刻跳進冰湖，而是循序漸進：冬天洗澡不必水溫過高，最後 30 秒可用微涼水沖腳，助陽氣歸根；夏天避免過度排汗療程，保持毛孔適度收斂；小朋友衣著以「手腳不涼不熱」為度，不必包成粽子。手足過暖時，身軀可能已在排汗，稍為吹到風就著涼了。