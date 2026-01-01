食物金字塔反轉再反轉

最新的《2025-2030美國人飲食指南》建議，飽和脂肪的攝取量一般不應超過每日總熱量的10%。換句話，飽和脂肪的攝取量上限依舊，沒有向上調整。

說過了，近年營養學的兩大熱門難題，我認為是：(一)蛋白質是否愈多愈健康？(二)超加工食品是否愈少愈健康？師父又中。剛公布的《2025-2030美國人飲食指南》，蛋白質與超加工食品都是主角。多吃蛋白質、少吃超加工食品，我在《邊際飲食：增肌與防癌的取捨》與《超加工食品之謎》等文章都有解釋過我支持的原因。Eat real food的大原則，理論上我更是沒有理由反對。然而，魔鬼在細節，歷年來爭議性最大一次的美國人飲食指南，是其圖文不符的倒轉食物金字塔。