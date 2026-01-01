食物金字塔反轉再反轉

最新的《2025-2030美國人飲食指南》建議，飽和脂肪的攝取量一般不應超過每日總熱量的10%。換句話，飽和脂肪的攝取量上限依舊，沒有向上調整。
說過了，近年營養學的兩大熱門難題，我認為是：(一)蛋白質是否愈多愈健康？(二)超加工食品是否愈少愈健康？師父又中。剛公布的《2025-2030美國人飲食指南》，蛋白質與超加工食品都是主角。多吃蛋白質、少吃超加工食品，我在《邊際飲食：增肌與防癌的取捨》與《超加工食品之謎》等文章都有解釋過我支持的原因。Eat real food的大原則，理論上我更是沒有理由反對。然而，魔鬼在細節，歷年來爭議性最大一次的美國人飲食指南，是其圖文不符的倒轉食物金字塔。
首先，1992年引入的「食物金字塔」，2011年已被「我的碟子」(MyPlate)取代，十多年後金字塔被考古鞭屍，被反轉的不是營養學，被反轉的其實是背後支持的利益集團。陰謀論認為，以往建議低脂的飲食指南，是食物製造商為私利背後發功惹的禍。反轉食物金字塔，紅肉大翻身，陰謀論又可以解釋國家牛肉協會和德州牛肉協等為甚麼鼎力支持嗎？問題是，當超過80%美國人飽和脂肪攝取量超過總熱量的10%上限，而新飲食指南又沒有調整這上限：
In general, saturated fat consumption should not exceed 10% of total daily calories.
再多吃反轉金字塔天花板的紅肉(以及中層的牛油)，飽和脂肪攝取怎樣可以不超標？《2025年飲食指南顧問委員會科學報告》的建議是增加豆類、豌豆和扁豆的攝取量，同時減少攝取紅肉及加工肉類。漠視主流科學這個共識，最新指南建議透過限制進食超加工食品。可行嗎？下次再談。