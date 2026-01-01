針灸如何治療久坐腰痛

隨著時代轉變，久坐腰痛成為都市人的常見問題。許多人誤以為針灸只是「止痛針」，但在中醫理論中，針灸遠不止於緩解疼痛，而是透過調節氣血、疏通經絡，喚醒人體的自癒能力，達到標本兼治的效果。

中醫認為，久坐腰痛源於氣血不暢與筋骨失養。《黃帝內經》：「久臥傷氣，久坐傷肉。」久坐導致腰部氣滯血瘀，瘀阻則引發疼痛。腰為「腎之府」，久坐不僅影響腰部肌肉筋膜，還損及腎氣，形成虛實夾雜的病症。針灸治療腰痛從「通」與「補」入手：通則緩解疼痛，補則強健腎氣，防範復發。