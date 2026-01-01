熱門搜尋:
健康
出版：2026-Jan-20 12:30
更新：2026-Jan-20 12:30
莊子老師 冰人呼吸法Master

跑步後腳踭痛或屬阿基里斯跟腱炎

跑完步，發現小腿及腳踭位置痛？這可能是阿基里斯跟腱炎(Achilles Tendinopathy)。一種常見於長跑選手，或運動愛好者身上的痛症。倘若大家有每天跑步的習慣，或工作性質以步行為主，便需留意自己有沒有阿基里斯跟腱炎。

阿基里斯跟腱是我們整個身體之中，最粗的一條筋腱，由小腿延伸至後腳踭。

阿基里斯跟腱炎的症狀主是腳踭位置出現痛楚(暗示伴隨著發炎)及出現腫脹。通常，這種痛症有3大特點：

  1. 腳部長時間缺乏活動，突然需發力站起，腳踭會繃緊痛，常見於清早睡醒落床，雙腳踏地時，這正代表患處正處於急性發炎狀態；

  2. 進行長時間跑步後，腳踭出現「陰陰痛」、「拉住」或「扯住」感覺；

  3. 服用止痛藥後會短暫無痛，但藥力一消失，痛感再現。

阿基里斯跟腱炎病發初期，患者腳踭位置疼痛非常。之後，筋腱開始出現變異。當痛症持續多月未有改善，或有機會出現「撕裂」問題。

懷疑中招  勿隨便拉筋

懷疑自己有阿基里斯跟腱炎，便需留意以下兩點：

  1. 勿隨便拉筋(特別是小腿)。因為有機會愈拉愈痛。

  2. 痛症持續一個星期，而且每次做運動，立即見痛，應主動尋找醫生或物理治療師協助，以防病情惡化，最終須以手術方式解決問題。

倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
WhatsApphttps://wa.me/85230015876

文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
https://www.facebook.com/triohealthphysio 

