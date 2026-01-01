熱門搜尋:
二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Jan-20 15:58
更新：2026-Jan-20 15:58
有營人生NUTRILICIOUS

倒金字塔新潮食法｜營養師拆解最新美國飲食指南：Eat Real Food

分享：
倒金字塔新潮食法｜營養師拆解最新美國飲食指南：Eat Real Food

倒金字塔新潮食法｜營養師拆解最新美國飲食指南：Eat Real Food

adblk4

作為營養師，我最常被問的問題之一是：「究竟仲應該飲脫脂奶定全脂奶？紅肉真係唔健康咩？」

這些問題，在最新2026年《美國人飲食指南》(Dietary Guidelines for Americans, DGA)發布後，終於出現了新答案——而且，可能會令你大跌眼鏡！

但今次美國最新《2025–2030年飲食指南》(Dietary Guidelines for Americans, DGA)出爐後，答案出乎意料——不少以往被視為「不健康」的食物，竟然被平反！

今年1月，美國衛生與公眾服務部(HHS)及農業部(USDA)聯手推出的全新版飲食指南，以「倒金字塔」形式亮相，核心理念是「Eat Real Food——以真食物為本」。這套新系統不再只講「少油少鹽少糖」，而是強調營養密度與加工程度。簡單講：唔係食少啲就健康，而係食啱先重要。

adblk5

「倒金字塔」點食？食物質素先行

新指南中，「金字塔」最頂層(即最優先食)是：

  • 蛋白質類(魚、蛋、紅肉、豆類等)

  • 全脂乳製品(如全脂牛奶、優格、芝士)

  • 蔬菜與水果

  • 健康脂肪(橄欖油、堅果、牛油果)

而底層(建議少食)則包括：

  • 精製碳水化合物(白飯、白麵包、甜品)

  • 高度加工食品

  • 含人工甜味劑及代糖飲品

這代表「卡路里」不再是唯一指標。我們應該用「食物真實度」和「營養密度」去選擇食材——愈接近原型，愈有營養。

 

7大更新：全脂奶「平反」、代糖被out

adblk6

由我作為營養師角度看，這次改革有7個關鍵變化，對香港人同樣值得注意。

  1. 全脂奶回歸：全脂乳製品含健康脂肪及維他命，有助吸收脂溶性營養素，不必再盲目追求「低脂」。

  2. 動物脂肪不是死敵：牛油、奶油與橄欖油同被列入健康脂肪行列，重點在「真食物」而非「化學製油」。

  3. 紅肉再受重視：天然紅肉屬高質蛋白來源，適量進食無害；要避開的是加工火腿、香腸類。

  4. 主食換全穀：白飯、白麵包改為糙米、燕麥、蕎麥，令血糖穩定、飽腹感更強。

  5. 嚴禁加工食品：少食即食麵、薯片、香腸等含人工添加劑的食品。

  6. 代糖同樣有風險：「零卡」汽水不代表零影響，研究顯示部分代糖或干擾腸道菌群、荷爾蒙代謝。

  7. 果汁需節制：果汁糖分吸收快，建議以「整個水果」代替，或加水稀釋飲用。

adblk7

美國以科學為本，港人要學「食真」：蛋白質建議上修：1.2~1.6公克/公斤

新指南大幅上修蛋白質建議攝取量——由以往每公斤體重0.8公克，提升至1.2~1.6公克，尤其對於長者與減脂者尤為重要。

這個範圍可幫助成年人穩定血糖、維持肌肉質量、提升基礎代謝率，尤其對長期久坐、運動量低、或進行體重管理的人特別有益。

不過，這個建議並非「一體適用」。如有腎功能問題或慢性病的長者，應先諮詢醫生或營養師，再調整蛋白質攝取量，免得加重腎臟負擔。

adblk8

而且，新版首次提到腸道健康：均衡飲食、發酵食品和高纖蔬果能促進好菌繁殖，減少腸胃炎症。指南指出：腸道菌群平衡與免疫力、代謝健康息息相關。

這些觀念與我日常工作上觀察一致——不少港人雖然「食得清淡」，但蛋白質不足、碳水偏精緻，身體代謝慢、容易疲倦。

 

實踐「倒金字塔」的七步法

  1. 主食減白飯——改為糙米、藜麥或全麥麵包。

  2. 每餐有蛋白質——如蛋、豆腐、蒸魚、豆漿。

  3. 戒甜飲——奶茶改無糖茶、咖啡換氣泡水。

  4. 用好油脂——橄欖油炒餸、每天一小把堅果補脂肪。

  5. 外食要求少油少鹽——白灼蔬菜、清湯麵是好選擇。

  6. 果汁不如水果——果汁宜限量飲用。

  7. 記錄進步——每周兩餐自煮，追蹤體重、血壓與能量感。

adblk9

 

NUTRILICIOUS的話：學識「選食」，勝過「節食」

這次美國「倒金字塔」革命提醒我哋——健康飲食並非禁食，而是懂得選擇高營養真食物。

全脂奶唔再「邪惡」，紅肉可以適量回歸，真正該遠離的，係那些人工加工、甜得離譜的食品。

食得真、食得營，身體自然識「翻盤」。

健康，從餐桌上一口一口開始。

ADVERTISEMENT

請你食美心金沙奶黃年糕😋

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務