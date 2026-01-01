倒金字塔新潮食法｜營養師拆解最新美國飲食指南：Eat Real Food

作為營養師，我最常被問的問題之一是：「究竟仲應該飲脫脂奶定全脂奶？紅肉真係唔健康咩？」

這些問題，在最新2026年《美國人飲食指南》(Dietary Guidelines for Americans, DGA)發布後，終於出現了新答案——而且，可能會令你大跌眼鏡！

但今次美國最新《2025–2030年飲食指南》(Dietary Guidelines for Americans, DGA)出爐後，答案出乎意料——不少以往被視為「不健康」的食物，竟然被平反！

今年1月，美國衛生與公眾服務部(HHS)及農業部(USDA)聯手推出的全新版飲食指南，以「倒金字塔」形式亮相，核心理念是「Eat Real Food——以真食物為本」。這套新系統不再只講「少油少鹽少糖」，而是強調營養密度與加工程度。簡單講：唔係食少啲就健康，而係食啱先重要。