戰火持續，援助削減 蘇丹孕婦的兩難局面

朱奈納教學醫院是區內唯一設有產科的專科醫院。今年1月1日，無國界醫生團隊在該院迎接了蘇丹的「元旦寶寶」。＠MSF

蘇丹戰爭即將踏入第三年，當地公共醫療體系近乎全面崩潰，醫療資源極度匱乏。自開戰以來，無國界醫生持續在該國西達爾富爾州(West Darfur)埃朱奈納教學醫院(El Geneina Teaching Hospital)提供僅存的醫療服務，為最脆弱群體提供兒科護理、營養支援和緊急手術。然而，團隊去年發現另一醫療缺口——缺乏婦產科護理，許多蘇丹婦女只能在家分娩，出現併發症卻無法獲得及時治療，當地孕婦死亡率驚人地高，每月平均超過一名婦女在生產中死亡。

在西達爾富爾這片比香港大71倍的土地上，全州僅兩間公立醫院仍然運作，偏遠地區缺乏救護車與轉介系統，安全分娩服務幾乎不存在。無國界醫生去年決定與另一組織合作，共同在埃朱奈納教學醫院提供產科服務。正當蘇丹孕婦看見一線曙光，美國政府卻宣布削減援助資金，該合作組織因失去資金被迫中止援助，籌備已久的援助項目或在一夜之間告吹。