戰火持續，援助削減 蘇丹孕婦的兩難局面

蘇丹戰爭即將踏入第三年，當地公共醫療體系近乎全面崩潰，醫療資源極度匱乏。自開戰以來，無國界醫生持續在該國西達爾富爾州(West Darfur)埃朱奈納教學醫院(El Geneina Teaching Hospital)提供僅存的醫療服務，為最脆弱群體提供兒科護理、營養支援和緊急手術。然而，團隊去年發現另一醫療缺口——缺乏婦產科護理，許多蘇丹婦女只能在家分娩，出現併發症卻無法獲得及時治療，當地孕婦死亡率驚人地高，每月平均超過一名婦女在生產中死亡。
在西達爾富爾這片比香港大71倍的土地上，全州僅兩間公立醫院仍然運作，偏遠地區缺乏救護車與轉介系統，安全分娩服務幾乎不存在。無國界醫生去年決定與另一組織合作，共同在埃朱奈納教學醫院提供產科服務。正當蘇丹孕婦看見一線曙光，美國政府卻宣布削減援助資金，該合作組織因失去資金被迫中止援助，籌備已久的援助項目或在一夜之間告吹。
無國界醫生遂決定動用組織資金，資助蘇丹本地非政府組織「蘇丹家庭計劃協會」(Sudanese Family Planning Association, SFPA)，共同為水深火熱的蘇丹孕婦提供產科服務——由SFPA在埃朱奈納醫院持續為無出現併發症的婦女提供相對簡單、容易的免費產科護理，無國界醫生則專注治療其他較為複雜、出現分娩困難的婦女。
自去年6月以來，組織與SFPA已共同協助超過1,300次分娩，意味逾千名母親與新生嬰兒獲得了安全護理，其中蘇丹今年的「元旦寶寶」，一名健康的男嬰，正是在朱奈納醫院誕生。
不過，對蘇丹龐大的醫療缺口來說，獲填補的僅是冰山一角。由於國際援助大幅削減，截至去年8月，蘇丹全國的醫療項目中，僅得到24%所需資金。無國界醫生行動總監拉維爾(Kenneth Lavelle)說：「在戰爭中，那些未被子彈奪去性命的人，死亡往往源於疾病、疫症爆發，或缺乏關鍵醫療資源。」組織再次呼籲各捐助國及具政治影響力的國家立即採取行動，向有需要的蘇丹民眾提供實際援助。