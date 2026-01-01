與年輕人找話題聊，偶然都會講起「龜兔賽跑」的故事。
在我成長的年代，這故事應該是無人不曉吧？有一天，烏龜和白兔決定賽跑，白兔恃着行動力強，在比賽初段跑出，但後來因驕傲怠慢肆意休息，最終輸給默默向前的烏龜。寓言提醒我們，即使身處劣勢，只要默默堅持，總有成功超越的一天。
每一年加入的新生，彷彿是被放到跑道上的選手。他們當中有人上手較快，舉一反三，學習速度快得像擅長奔跑的兔子。當中亦有像烏龜般，樣樣都比別人慢，令場邊的我們不禁為其焦急起來。6年的專科訓練看似漫長，但其實是眨下眼就來到最後大直路。當年才剛剛完成實習的小夥子們，轉眼間已經畢業準備升職了。
最近在手術室內遇到一群即將畢業的醫學生。講起未來，其中一位同學慨嘆道：
「我諗，我第時都應該只係想搵份競爭小啲嘅工。」
這句說話，恐怕反映了一部分年輕人最真實的心聲。
活在香港想毫無競爭，可能真是天方夜譚。由小到大，每次考試都像一所競技場。諗住畢業後就能逃離考試？不然。由面試心儀部門，到每日上班的表現，與病人護士之間的溝通，每次被分配的專題演講、學習手術的進度，到專科考試的成敗，每一項都是評核，每一步都附帶着「蝴蝶效應」，環環相扣地影響着前途。
想達者為先，除了步步為營之外，還要在每次跨越重要里程碑時，成功躍進而不墮後。因為一次疏忽犯錯，足以讓你重頭嚟過由第一變包尾！
當然每一次比併，無論成敗與否，都有機會換來寶貴的成長。哭過傷心過後，有人可能藉此發掘了蛻變的機遇，亦有人跌入了情緒低谷。其實跌宕起伏本就是人生常態，未到最後一刻都未知鹿死誰手。唯有砥礪前行，永不放棄，在懶散的時候提醒自己不要當兔子，那麼總有一日能夠到達終點。
作者為眼科專科醫生