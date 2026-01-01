與年輕人找話題聊，偶然都會講起「龜兔賽跑」的故事。

在我成長的年代，這故事應該是無人不曉吧？有一天，烏龜和白兔決定賽跑，白兔恃着行動力強，在比賽初段跑出，但後來因驕傲怠慢肆意休息，最終輸給默默向前的烏龜。寓言提醒我們，即使身處劣勢，只要默默堅持，總有成功超越的一天。

每一年加入的新生，彷彿是被放到跑道上的選手。他們當中有人上手較快，舉一反三，學習速度快得像擅長奔跑的兔子。當中亦有像烏龜般，樣樣都比別人慢，令場邊的我們不禁為其焦急起來。6年的專科訓練看似漫長，但其實是眨下眼就來到最後大直路。當年才剛剛完成實習的小夥子們，轉眼間已經畢業準備升職了。