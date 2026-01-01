手遊與大腦——拆解沉迷密碼 家長如何智慧導航？

近日不少家長憂心忡忡，詢問子女沉迷手機遊戲的問題。從精神科角度來看，手遊設計往往精準「擊中」大腦的獎勵系統。遊戲中的即時回饋、虛擬成就與社交互動，會刺激多巴胺分泌，帶來強烈的愉悅感。若長時間沉浸，大腦或會逐漸適應這種高強度刺激，導致孩子對日常學習、現實社交的興趣減退，甚至出現「唔玩就心煩意躁」的依賴狀態。
很多家長第一反應是沒收手機或切斷網絡，這容易引發親子衝突，將孩子推向對立面。關鍵第一步，是嘗試理解遊戲滿足孩子的甚麼需要：不妨以平靜語氣打開話匣子，「我見你呢排好投入打機，可唔可以同我分享下隻遊戲好玩在哪？」從對話中了解他們的內心世界。
單方面訂立規則往往成效不彰。家長可與孩子一起商討「屏幕時間家庭協議」，例如：平日完成功課後可遊玩30分鐘，周末假日可延長至1小時。重點是讓孩子參與制訂，並共同遵守。同時，積極安排多元化的替代活動，例如一起行山、踏單車、煮食或進行桌遊，讓孩子體驗現實生活中同樣能獲得樂趣與連結。
如果孩子出現以下情況，可能需要提高警覺：遊戲時間失控，愈玩愈長；停止遊戲後情緒極度煩躁或低落；因遊戲嚴重影響學業、放棄原本興趣；甚至為打機而撒謊或忽略基本作息。這些可能是「遊戲障礙」的跡象。此時，責罵並非上策，應考慮尋求學校輔導主任、臨床心理學家或精神科醫生的專業評估與支援。沉迷背後，有時隱藏著未被察覺的情緒困擾。
有時，連結重於控制，家長不妨嘗試與孩子一同玩遊戲。這份接納的態度，往往是打開孩子心扉、讓他們願意聽取你意見的橋樑。作者為精神科專科醫生