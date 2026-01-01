手遊與大腦——拆解沉迷密碼 家長如何智慧導航？

近日不少家長憂心忡忡，詢問子女沉迷手機遊戲的問題。從精神科角度來看，手遊設計往往精準「擊中」大腦的獎勵系統。遊戲中的即時回饋、虛擬成就與社交互動，會刺激多巴胺分泌，帶來強烈的愉悅感。若長時間沉浸，大腦或會逐漸適應這種高強度刺激，導致孩子對日常學習、現實社交的興趣減退，甚至出現「唔玩就心煩意躁」的依賴狀態。

很多家長第一反應是沒收手機或切斷網絡，這容易引發親子衝突，將孩子推向對立面。關鍵第一步，是嘗試理解遊戲滿足孩子的甚麼需要：不妨以平靜語氣打開話匣子，「我見你呢排好投入打機，可唔可以同我分享下隻遊戲好玩在哪？」從對話中了解他們的內心世界。