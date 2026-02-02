一念之差可致健康危機 家長小心解讀疫苗資訊

2026年剛開始，醫學界便出現了一個極具爭議的課題。美國疾病管制與預防中心(CDC)1月5日更新兒童需要接種疫苗指引，取消自1991年實施的普遍新生兒乙肝疫苗接種政策，儘管現有數據顯示推行乙肝疫苗是預防傳播和減輕肝臟相關併發症(包括肝硬化和肝癌)的最有效措施，自疫苗政策以來，兒童乙肝感染率下降了95%，凸顯普遍嬰兒疫苗接種的顯著成效。

近年來兒童疫苗接種率下滑是美國公共衛生的巨大隱患，反覆的麻疹爆發便是疫苗猶豫的典型例子，使社區再次陷入致命疾病的侵害。