一念之差可致健康危機 家長小心解讀疫苗資訊

2026年剛開始，醫學界便出現了一個極具爭議的課題。美國疾病管制與預防中心(CDC)1月5日更新兒童需要接種疫苗指引，取消自1991年實施的普遍新生兒乙肝疫苗接種政策，儘管現有數據顯示推行乙肝疫苗是預防傳播和減輕肝臟相關併發症(包括肝硬化和肝癌)的最有效措施，自疫苗政策以來，兒童乙肝感染率下降了95%，凸顯普遍嬰兒疫苗接種的顯著成效。
近年來兒童疫苗接種率下滑是美國公共衛生的巨大隱患，反覆的麻疹爆發便是疫苗猶豫的典型例子，使社區再次陷入致命疾病的侵害。
乙型肝炎在1988年加入香港的兒童疫苗接種計劃，38年來有效預防感染。現時本港人口乙肝的感染率為5.6%，約有41萬人患有乙型肝炎，但35歲以下的感染率只有1%，證明嬰兒乙肝疫苗確實有效預防感染。乙肝感染對幼兒尤為嚴重，如果初生嬰兒感染了乙型肝炎，有九成多機率發展至慢性肝炎，繼而增加肝硬化和肝癌的風險，所以減少新生兒感染乙型肝炎也是全球公共衛生的目標。
乙型肝炎在美國的感染率不及香港高，只有0.5%，但這項新疫苗修改在美國醫學界也不是一致認同，甚至被視為醫療大倒退。香港兒科醫學會最近就這指引發表立場聲明，強調本港疫苗接種計劃中的疫苗都安全有效，建議香港家長毋須跟從CDC的指引，要考慮本地的感染率、人口特質及衛生環境等因素。
衛生署亦表示政府聯同「疫苗可預防疾病科學委員會」持續監察各種疫苗可預防疾病的流行情況及新疫苗的科學發展，適時檢討及更新計劃，呼籲家長遵從政府的「兒童疫苗接種計劃」按時接種疫苗。