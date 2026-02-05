朱古力瘤歸屬「子宮內膜異位」範疇，原理是指異位內膜在卵巢內生長，形成的單個或多個囊腫，因陳舊性血液聚集在囊內形成咖啡色黏稠液體，似朱古力樣，故俗稱「朱古力瘤」。臨床症狀包括下腹部包塊、痛經、月經異常、不孕不育等。近年來隨生活節奏的加快，人們精神、工作壓力增加，此病的發病率呈明顯上升的趨勢。
中醫認為此病屬「癥瘕」，經血不循常道、離經之血蓄積成瘀，瘀血內停，致使氣血運行不暢，不通而痛，可致痛經；瘀血停留積滯日久，易成包塊；瘀血阻滯沖任胞宮，影響攝精成孕，故婚久不孕。且此類患者往往舌質紫黯或有瘀斑瘀點。
香港冷氣環境導致女性身體長期處於低溫狀態，加之嗜食寒涼，內寒遇外寒，寒邪愈重。血脈遇寒凝滯不得行，瘀血不去，新血不生。陽化氣能力不足，津液輸布失常，導致陰液凝聚，可形成痰、濕、瘀等有形之邪阻滯胞宮，結為有形囊腫。
若朱古力瘤的尺寸未達手術標準，可考慮藥物保守治療。中藥常用桃仁、香附、牡丹皮、茯苓、赤芍、丹參等藥物活血化瘀，亦常選用血海、三陰交、氣海、關元等穴位疏通經絡。但由於此病極易復發，患者平時應多曬太陽，減少寒邪侵襲，唯有調整體內環境，才能既病防變，瘥後防復。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師王譽穎