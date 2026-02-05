朱古力瘤歸屬「子宮內膜異位」範疇，原理是指異位內膜在卵巢內生長，形成的單個或多個囊腫，因陳舊性血液聚集在囊內形成咖啡色黏稠液體，似朱古力樣，故俗稱「朱古力瘤」。臨床症狀包括下腹部包塊、痛經、月經異常、不孕不育等。近年來隨生活節奏的加快，人們精神、工作壓力增加，此病的發病率呈明顯上升的趨勢。

中醫認為此病屬「癥瘕」，經血不循常道、離經之血蓄積成瘀，瘀血內停，致使氣血運行不暢，不通而痛，可致痛經；瘀血停留積滯日久，易成包塊；瘀血阻滯沖任胞宮，影響攝精成孕，故婚久不孕。且此類患者往往舌質紫黯或有瘀斑瘀點。