愛潑斯坦檔案出現的健康KOL

建議每天攝取每公斤體重2克蛋白質的健康KOL彼得阿迪(Peter Attia)，曾向愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)推銷他的長壽計劃：有興趣活得更久嗎(當然僅為了女士們)？

我曾在年多前發表的《21世紀價值健康投資策略》介紹「2024我最喜愛的健康KOL」：老化科學家麥特凱伯琳(Matt Kaeberlein)、醫生彼得阿迪和葡萄糖女神謝西伊喬斯佩(Jessie Inchauspé)。喜歡凱伯琳的誠信，喜歡阿迪的辯才，喜歡女神的策略。是的，當錯誤健康資訊如恆河沙數，抗衰老需要解讀各健康支柱相關資訊之多是史無前例的。虛擬世界裏，懂說故事的女神比有臨床經驗的醫生更受歡迎，有臨床經驗的醫生的影響力又比最接近真相的科學家更大。當中的阿迪，2016年創辦Early Medical協助病人「防老勝於治病」。他的Podcast節目《The Drive》是他過去幾年大受歡迎的主要原因，近年他的暢銷書《Outlive：The Science and Art of Longevity》，以及在《60分鐘》向觀眾建議每天攝取每公斤體重2克的蛋白質，更進一步把他的名氣推上高峰。