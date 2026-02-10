刺激兩大長壽穴助身體修復

如果莊子老師告訴大家，針灸可以喚醒身體沉睡的修復大軍，你相信嗎？長久以來，西方醫學均將針灸視為神祕的東方療法，甚至懷疑這一種治療，只是「安慰劑效應」，但來自台灣中國醫藥大學的研究卻打破這個偏見！

台灣中國醫藥大學研究證實，針灸(特別是電針)能像開關一樣，啟動骨髓釋放「幹細胞」。這些幹細胞就像身體的救護員，自動前往受傷的器官與組織，進行修復與再生，讓身體真正康復，而不只是「感覺不痛」。

研究顯示，於24小時內，只要血液中幹細胞的水平增加300%，接受電針治療的中風患者，在48小時內的恢復效果，相較於接受標準護理會好40%。肝硬化病人的纖維化指標亦會減少，而心臟病患者則可改善心臟功能。