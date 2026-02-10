刺激兩大長壽穴助身體修復

如果莊子老師告訴大家，針灸可以喚醒身體沉睡的修復大軍，你相信嗎？長久以來，西方醫學均將針灸視為神祕的東方療法，甚至懷疑這一種治療，只是「安慰劑效應」，但來自台灣中國醫藥大學的研究卻打破這個偏見！
台灣中國醫藥大學研究證實，針灸(特別是電針)能像開關一樣，啟動骨髓釋放「幹細胞」。這些幹細胞就像身體的救護員，自動前往受傷的器官與組織，進行修復與再生，讓身體真正康復，而不只是「感覺不痛」。
研究顯示，於24小時內，只要血液中幹細胞的水平增加300%，接受電針治療的中風患者，在48小時內的恢復效果，相較於接受標準護理會好40%。肝硬化病人的纖維化指標亦會減少，而心臟病患者則可改善心臟功能。
膝下「足三里」穴與頭頂「百會」穴
應該向哪一個穴位施針？就是「足三里」穴(編號：ST36)及「百會」穴(編號：GV20)。這兩穴均被稱為「長壽穴」。
「足三里」穴位於膝下位置，刺激此穴能抗發炎、調節免疫力。「百會」穴位於頭頂，它連接中樞神經，刺激此穴能提神醒腦。
當這兩個穴受到精準刺激時，身體就會發出緊急信號給骨髓，令它們隨即釋放「間充質幹細胞」(Mesenchymal Stem Cells, MSCs) ，隨著血液流向受傷的肌肉、筋膜或關節，協助身體復原。
