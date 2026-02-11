歲末年初派對滿檔，大餐冷飲輪番上陣。當你享受生蠔、熱紅酒與冰淇淋交錯的暢快時，是否有胃部隱痛或餐後腹脹難消？中醫提醒，這是脾胃在「求救」的訊號。

中醫認為脾胃屬「土」，依賴脾陽運化食物中的水穀精微，本性喜暖惡寒。冬日天氣寒冷，加上饕餮大餐常見生蠔刺身、冰鎮香檳等生冷飲食，容易損傷脾陽，使胃絡氣血凝滯，猶如大地冰封，難以運化水穀。現代醫學也證實，低溫會減緩胃腸蠕動及消化酶分泌，可致胃脹噯氣、腹痛便溏等消化不良症狀。