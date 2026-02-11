歲末年初派對滿檔，大餐冷飲輪番上陣。當你享受生蠔、熱紅酒與冰淇淋交錯的暢快時，是否有胃部隱痛或餐後腹脹難消？中醫提醒，這是脾胃在「求救」的訊號。
中醫認為脾胃屬「土」，依賴脾陽運化食物中的水穀精微，本性喜暖惡寒。冬日天氣寒冷，加上饕餮大餐常見生蠔刺身、冰鎮香檳等生冷飲食，容易損傷脾陽，使胃絡氣血凝滯，猶如大地冰封，難以運化水穀。現代醫學也證實，低溫會減緩胃腸蠕動及消化酶分泌，可致胃脹噯氣、腹痛便溏等消化不良症狀。
3款中醫暖胃錦囊
1. 薑棗茶：切三片生薑、兩顆紅棗去核，沸水燜泡十分鐘。生薑溫中散寒，紅棗補益氣血，是冬日暖身養胃的簡易良方。
2. 穴位熱敷：隔著衣物，將暖水袋置於肚臍上方的「中脘穴」(肚臍與胸骨下端連線中點)。每日15分鐘，能直接溫暖胃腑，促進氣血循環。
3. 肉桂燉蘋果：將蘋果切塊，撒少許肉桂粉，隔水燉軟。肉桂能補火助陽，引火歸元；蘋果熟食健脾益胃，溫潤不燥。
這個冬天，毋須完全拒絕美食。餐前一杯薑棗茶，餐後一份肉桂燉蘋果，讓溫暖由內而生，才能盡情享受每個歡聚時刻。
中醫提醒素體脾胃虛弱者首要戒食生冷，而體質偏熱者亦須慎用生薑暖胃。以上資料只供參考，如有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。
作者為香港防癆會—香港大學中醫診所暨教研中心(南區)註冊中醫師湯靄晴