全年最大型社交溝通場面！！！(附拜年前小遊戲)

農曆新年，是孩子們最期待的節日之一。除了「逗利是」與吃糖果，這段時間更是天然的「社交練習場」。在拜年、聚會、走親訪友的過程中，孩子們有機會學習如何打招呼、表達感謝，甚至練習耐心等待與分享。對家長而言，這些看似日常的小互動，其實是孩子語言與社交能力的重要養分。尤其對於平日較少參與社交活動的家庭來說，這是孩子的重要練習機會。
試想，當孩子鼓起勇氣對很少面見的長輩說一句「新年快樂！」，不僅展現了語言表達，更傳遞了禮貌與情感。這樣的場景，對孩子來說是一次次「成功的經驗」，能增強自信心，也讓他們在未來更願意主動開口。
然而，亦有很多孩子在這期間被發現說話不清楚、其他人聽不明白他的說話。
給小朋友的農曆新年「小小社交課」
家長可以好好把握在過年前幾天，把預習新年活動變成遊戲。例如：在拜年前，和孩子一起排練「新年祝福小劇場」，讓孩子選擇自己喜歡的祝福語，甚至加上動作或表情。這樣的練習不僅有趣，也能幫助孩子在真實情境中更自然地表達。
為了讓家長更容易操作，以下提供幾個簡單又好玩的互動遊戲：
祝福接龍：大家輪流說祝福語，看看能接出多少不同的祝福，訓練孩子的語言反應力。
紅包禮貌挑戰：模擬孩子收到紅包的情境，練習說「謝謝」並加上眼神交流或微笑。
新年角色扮演：一人扮演拜年的客人，一人扮演主人，練習打招呼、邀請入座、分享食物。
新年故事接力：家長先說一句開頭，孩子接續故事，激發創意與語言組織能力。
農曆新年不只是熱鬧的節日，更是孩子語言與社交能力的「黃金時刻」。透過遊戲化的方式，家長能在歡樂氛圍中，輕鬆培養孩子的表達力與人際技巧。當孩子在新年裡學會一句句祝福、一個個微笑，這些小小的社交種子，將在未來的學習與生活中慢慢發芽。
Ms Wincy祝大家新年進步！歲歲平安！
小朋友快高長大！開開心心！
香港童協
www.hkca.care