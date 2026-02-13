全年最大型社交溝通場面！！！(附拜年前小遊戲)

農曆新年，是孩子們最期待的節日之一。除了「逗利是」與吃糖果，這段時間更是天然的「社交練習場」。在拜年、聚會、走親訪友的過程中，孩子們有機會學習如何打招呼、表達感謝，甚至練習耐心等待與分享。對家長而言，這些看似日常的小互動，其實是孩子語言與社交能力的重要養分。尤其對於平日較少參與社交活動的家庭來說，這是孩子的重要練習機會。

試想，當孩子鼓起勇氣對很少面見的長輩說一句「新年快樂！」，不僅展現了語言表達，更傳遞了禮貌與情感。這樣的場景，對孩子來說是一次次「成功的經驗」，能增強自信心，也讓他們在未來更願意主動開口。