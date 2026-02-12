台灣人蛋白質攝取不足？

研究發現，對於慢性腎病(Chronic Kidney Disease, CKD)患者或高風險者，高蛋白攝取(包括動物蛋白)可能對腎功能及長期腎健康產生負面影響。 死亡筆記本愛潑斯坦檔案曝光後，健康KOL彼得阿迪(Peter Attia)辭去David Protein首席科學官之職。一時之間，網民忽然質疑阿迪在醫學上的專業資格，甚至他長期強烈建議的高蛋白飲食。David Protein是一家去年才面世的美國高蛋白質食品品牌，產品憑藉極高的蛋白質/熱量比(protein-to-calorie ratio)迅速在社交媒體爆紅，首日銷售額很快便突破100萬美元，並預計首年銷售額達1.4億美元。作為全美數一數二的健康KOL，阿迪不但是這食品品牌的早期投資者，更曾屬於公司高階執行團隊成員之一。

隨著強調蛋白質優先的《2025-2030美國人飲食指南》的推出，David Protein的前景理應更上一層樓。阿迪與愛潑斯坦的對話流出，健康KOL的誠信何在？說過了，「高蛋白質會否傷腎」在營養學界一直是個爭議，與「蛋白質是否愈多愈健康？」成為近年營養學的兩大熱門難題。研究發現，參與運動訓練且身體健康的人，攝取高達每公斤體重3.0克蛋白質亦未見出現腎臟問題。另一學術文章《The Effects of High-Protein Diets on Kidney Health and Longevity》卻提醒慢性腎病患者： Several long-term observational studies in humans have shown an association between the consumption of high-protein diets and kidney function decline in individuals with preexisting CKD.

我要強調，即使是慢性腎病患者，高蛋白質飲食對他們長遠腎功能的影響仍存在爭議。於是，面對這潛在風險，慢性腎病患者宜遵從醫生指示，平衡長期腎功能下降與肌肉流失兩大健康風險。台灣腎病的盛行高居全球之冠，這個平衡因此更為重要。