隱形眼鏡安全？ 守護視力，責任在誰

醫務衛生局將於2026年向立法會提交規管醫療器械的立法建議，隱形眼鏡將納入其中，屆時產品需於衛生署表列及完成註冊審核，以保障品質與安全。不過，隱形眼鏡的使用仍未受法定監管，市民毋須視光師處方即可輕易購得，使用安全最終仍由用家自行負責！
隱形眼鏡並非一般飾品，而是直接接觸眼球的醫療器械，其適配度須由視光師根據眼球弧度、角膜狀況及淚液分泌等因素判斷。但不少人為圖方便隨意購買，忽略鏡片與自身眼睛條件的匹配，為眼部健康埋下隱患。網上流傳的隱形眼鏡護理資訊繁多，但真確性及是否適用各人存疑！
不正確的佩戴或護理方式，可能導致感染、角膜刮損等嚴重後果。加上人眼會隨時間改變，即使初期合適的鏡片，久戴後亦可能出現過緊或磨損問題。唯有定期由視光師覆驗，才能確保鏡片仍適合現時眼部狀況。然而香港市民普遍缺乏這種覆驗意識，往往在出現乾澀或紅腫時仍勉強佩戴，增加眼睛受損風險。此外，身體狀況或藥物影響亦可能改變眼部條件，若無專業檢查，難以及時察覺問題。因此，即使產品受到註冊監管，使用者的安全意識更關鍵。若購買隱形眼鏡須經處方，可讓視光師在第一線守護市民眼睛健康。
市民在佩戴隱形眼鏡前，應先經視光師專業驗配，日常嚴格遵守護理流程，並養成每6至12個月定期覆驗的習慣。一旦出現紅腫、異物感等不適，應立即求診。守護視力，始於謹慎使用隱形眼鏡。