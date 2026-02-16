隱形眼鏡安全？ 守護視力，責任在誰

醫務衛生局將於2026年向立法會提交規管醫療器械的立法建議，隱形眼鏡將納入其中，屆時產品需於衛生署表列及完成註冊審核，以保障品質與安全。不過，隱形眼鏡的使用仍未受法定監管，市民毋須視光師處方即可輕易購得，使用安全最終仍由用家自行負責！

隱形眼鏡並非一般飾品，而是直接接觸眼球的醫療器械，其適配度須由視光師根據眼球弧度、角膜狀況及淚液分泌等因素判斷。但不少人為圖方便隨意購買，忽略鏡片與自身眼睛條件的匹配，為眼部健康埋下隱患。網上流傳的隱形眼鏡護理資訊繁多，但真確性及是否適用各人存疑！