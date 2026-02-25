小支氣管炎為甚麼好襲嬰幼兒？

小支氣管炎(又稱細支氣管炎或毛細支氣管炎)，是2歲以下嬰幼兒常見的下呼吸道病毒感染，會令肺部末端的細小氣道發炎、腫脹、堵塞、並因此而造成咳嗽、喘鳴和呼吸急促的症狀。
該病主要由病毒感染引致，最常見的病毒性病原體是呼吸道合胞病毒(RSV)，其次包括：流感病毒、冠狀病毒(包括新冠)、副流感病毒等。至於較少發生的細菌性小支氣管炎，可能源於感染肺炎支原體、肺炎衣原體及百日咳博德氏桿菌而致。
臨床上，6至12個月的嬰兒尤其是小支氣管炎的高危者。嬰幼兒之所以比成年人較容易患上小支氣管炎並且症狀會較嚴重及易惡化，原因有下列三大原因：
一、早產兒肺部大多仍未完全發育，而且嬰幼兒的小支氣管內徑比成年人窄得多，一旦因發炎腫脹或分泌物增加，即使呈少許腫脹也足以大幅度減少氣流通過，於是比起成年人更容易出現喘鳴和呼吸困難；
二、嬰幼兒免疫系統未成熟，早產兒更甚，因此對常見的呼吸道病毒缺乏既有的免疫力作保護，感染風險及病情嚴重程度自然較高；
三、嬰兒多只可靠鼻呼吸，當鼻腔(上呼吸道)遭阻塞，小支氣管(下呼吸道)亦同時受堵塞，就更容易兼有進食困難及缺氧的情況。
至於為甚麼RSV病毒會令小支氣管炎嚴重化，是由於該病毒會先在鼻咽黏膜複製，之後沿氣管向下，並特別喜歡在小支氣管及肺泡上皮「作惡」，令該位置受感染的細胞變大、增生，繼而形成向腔內突出的「乳頭狀」組織並佔據嬰幼兒本身已細窄的小支氣管管腔，加上黏液異常大量分泌，於是可造成嚴重的小支氣管炎，令咳嗽、喘鳴等症狀進一步急速惡化。
要確診小支氣管炎，醫生會先向家長查詢求診嬰幼兒的病史及臨床症狀，並且會聽診肺部。如病情嚴重、懷疑有併發症，就可能需要照胸部X光和量度血氧水平來判斷病情。現時治療小支氣管炎沒有對應藥物，只需支援性治療，猶幸大部分小支氣管炎的嬰幼兒患者，臨床上約1至2星期內會逐漸好轉，惟咳嗽可拖長至3星期。若病情惡化致必需要留院治療。
作者為香港港安醫院—荃灣兒科顧問醫生楊萬鋒