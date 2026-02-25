小支氣管炎為甚麼好襲嬰幼兒？

小支氣管炎(又稱細支氣管炎或毛細支氣管炎)，是2歲以下嬰幼兒常見的下呼吸道病毒感染，會令肺部末端的細小氣道發炎、腫脹、堵塞、並因此而造成咳嗽、喘鳴和呼吸急促的症狀。

該病主要由病毒感染引致，最常見的病毒性病原體是呼吸道合胞病毒(RSV)，其次包括：流感病毒、冠狀病毒(包括新冠)、副流感病毒等。至於較少發生的細菌性小支氣管炎，可能源於感染肺炎支原體、肺炎衣原體及百日咳博德氏桿菌而致。

臨床上，6至12個月的嬰兒尤其是小支氣管炎的高危者。嬰幼兒之所以比成年人較容易患上小支氣管炎並且症狀會較嚴重及易惡化，原因有下列三大原因：