長者行路無力常跌倒 或與腦健康有關

行醫已經超過15年，工作上總是遇上不少難忘事。記憶最深一宗，應該是為一位70歲女長者診症。

那日，她由70歲的丈夫陪同，來到我的診所。丈夫指，太太於過去近三個月內，總是經常失足跌倒，步行的時候亦感到無力。

隨後，便為這位女長者進行一系列檢查。過程中，我每問她一件事，她很多時都沒有反應，總需由身邊的丈夫回答。

在檢查過後，我發現婆婆的肌腱柔韌度正常，只是平衡力稍為差一點點。因為自己有做過腦神經科的經驗，於是便循這個方向，向一對長者夫婦仔細查問。例如是不是曾經中風？或出現其他腦科問題，包括腫瘤。