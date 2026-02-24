長者行路無力常跌倒 或與腦健康有關

行醫已經超過15年，工作上總是遇上不少難忘事。記憶最深一宗，應該是為一位70歲女長者診症。
那日，她由70歲的丈夫陪同，來到我的診所。丈夫指，太太於過去近三個月內，總是經常失足跌倒，步行的時候亦感到無力。
隨後，便為這位女長者進行一系列檢查。過程中，我每問她一件事，她很多時都沒有反應，總需由身邊的丈夫回答。
在檢查過後，我發現婆婆的肌腱柔韌度正常，只是平衡力稍為差一點點。因為自己有做過腦神經科的經驗，於是便循這個方向，向一對長者夫婦仔細查問。例如是不是曾經中風？或出現其他腦科問題，包括腫瘤。
及後，丈夫亦為太太安排進行入院檢查，在進行腦掃描後，竟發現有一個3厘米大的腫瘤，於是立即安排進行治療，問題獲得解決。
身體問題有時來自情緒不健康
另一個記憶深的病例是疫情期間，有位男客人表示自己有半邊身「歪咗」，他覺得自己的頸、腰和腳全都歪了(不是正常的位置/體態)。
於是，為他細心檢查，發現他的關節只是存在輕微問題，並沒有他所說的「歪咗」。當我再細心與客人溝通後，便發現，原來他害怕失業，出現了焦慮。從這個病人身上，是可以見到，身心是相連，當心病了，自然會令人認為身體也出了問題。
