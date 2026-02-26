焦慮的隱形訊號：中醫解析非典型症狀

焦慮是一種常見的心理狀態，典型症狀包括情緒緊張、不安、失眠(中醫稱為「不寐」)和心悸。但有時候焦慮的表現並不明顯，反而以非典型症狀出現，這讓許多人容易忽略或誤解。
常見的非典型焦慮症狀包括持續的慢性疲憊感，患者常覺得無力或精神不濟，卻找不到明確原因。這種疲倦不僅是身體的消耗，更是長期心理壓力積累的結果。此外，許多焦慮患者會出現消化系統問題，如腹脹、腹瀉或食慾異常，這在中醫理論中屬於脾胃功能失調，與焦慮造成的氣機鬱結有關。
另外，焦慮也影響認知功能，表現為注意力難以集中或記憶力下降，令工作學習效率降低，而他們未必意識到這是焦慮的體現。肌肉繃緊、痠痛或僵硬也是焦慮的一種隱藏表現，尤其是在肩頸部位，這種因壓力所致的身體緊張，常被當成單純的肌肉問題。
部分患者會有呼吸不順、胸悶甚至喉嚨異物感，這類症狀在中醫角度可視為氣滯或肝鬱的表現。還有些人表面情緒平淡甚至麻木，實則內心壓抑著焦慮與不安，這種較隱形的焦慮較難被家人或朋友察覺。
中醫認為，焦慮多與心、肝、脾三臟功能失調有關，治療上強調調和氣血、疏肝解鬱、養心安神。中醫治療強調整體調理，透過望聞問切全面辨證，針對患者不同體質與症狀，制定個別化的治療方案。中藥與針灸等療法能疏通經絡，促進氣血流暢，緩解身心緊張，改善非典型症狀，達致身心協調的效果。配合飲食養生和生活習慣調整，能幫助患者從根本上強化體質與情志調攝。
總結來說，及早察覺非典型焦慮症狀對於有效介入非常重要。家人朋友應細心關注那些看似普通的徵狀，並適時給予支持與鼓勵，促使患者尋求專業幫助，從而幫助焦慮者恢復健康與生活品質。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部助理講師陳諾怡