焦慮的隱形訊號：中醫解析非典型症狀

焦慮是一種常見的心理狀態，典型症狀包括情緒緊張、不安、失眠(中醫稱為「不寐」)和心悸。但有時候焦慮的表現並不明顯，反而以非典型症狀出現，這讓許多人容易忽略或誤解。

常見的非典型焦慮症狀包括持續的慢性疲憊感，患者常覺得無力或精神不濟，卻找不到明確原因。這種疲倦不僅是身體的消耗，更是長期心理壓力積累的結果。此外，許多焦慮患者會出現消化系統問題，如腹脹、腹瀉或食慾異常，這在中醫理論中屬於脾胃功能失調，與焦慮造成的氣機鬱結有關。