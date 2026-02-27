馬里：「綠色倡議」帶來可持續醫療護理

氣候危機不僅是環境問題，它更直接影響到人類健康。無國界醫生在全球超過70個地區開設救援項目，減少碳排放一直是組織的理念。組織近年在部分項目引入「綠色倡議」(Green Initiative)措施，包括引入混合太陽能光伏系統，以減少對柴油的依賴。柴油價格昂貴，嚴重污染環境，而且難以運送至偏遠地區；故此，採用綠色措施同時能提升醫院的營運效率，可說是一石二鳥。

在非洲國家馬里的北部地區通布圖(Timbuktu)，由於當地醫療資源不足，無國界醫生自2019年起，開始支援尼亞豐凱醫院(Niafounké Hospital)，但該院幾乎完全依賴柴油發電，能源成本高昂且不時停電，阻礙病人獲得穩定且適切的醫療護理。