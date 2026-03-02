熱門搜尋:
出版：2026-Mar-02 04:00
更新：2026-Mar-02 04:00
醫理: 港大醫學院

醫生，我只是胃痛及消化不良 怎麼會是胃癌呢？

胃癌一般指從胃黏膜出現的腺癌。

胃癌在東亞地區比較流行，如日本和韓國都是發病率比較高的國家。在香港，胃癌也是十大常見及致命的癌症之一。胃位於腹腔，於消化道位於食道至十二指腸之間。這個半月球體的器官有暫時儲存食物及消化功能，因為容量大，初期病徵並不明顯，常見的不適可能是胃痛、飯後感覺飽脹、食量減少，容易被忽略為一般胃痛。嚴重時也可以做成胃出血或胃穿孔，與胃潰瘍的病徵類似。如果有長期胃部不適，應該向醫生求診，看看是否需要做胃鏡檢查。

預防胃癌日常生活應避免吸煙、飲酒、不宜多吃醃製或高鈉食物，長期幽門螺旋菌感染也會誘發胃癌，所以應及早治療。

如不幸患上胃癌，一般要做胃鏡及活檢以確診，並要做掃描以確定腫瘤有否侵害附近的器官及擴散至淋巴。另外因胃癌比較容易擴散至腹腔，手術前也要做腹腔鏡檢查。如果腫瘤沒有擴散，手術是最佳的治療方法。早期的胃癌，可以直接做手術。如果腫瘤比較大，可於手術前後加上化療。最新研究顯示手術前後除接受化療外，加上免疫治療也可增加存活率。

如腫瘤已經擴散，治療方法主要是接受化療以作紓緩。近年亦有新的藥物，例如針對HER2及Claudin胃癌的標靶藥或免疫治療，可以加上化療同用，以增強治療效果。如果擴散部位只在腹腔，亦可考慮腹腔化療。要選擇合適的治療，視乎個人及腫瘤狀況，應好好跟醫生商議，一定可以找出最合適的治療方案。

作者為港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床教授鄺麗雲醫生

