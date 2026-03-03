很少有人會想到腎臟裡那些微小得幾乎看不見的血管。它為我們過濾血液、排走廢物、維持體內平衡。然而，一旦這些細小血管發炎或受損，後果可以來得又快又嚴重。其中最危險的一種，就是名為「ANCA相關血管炎」(AAV)的自體免疫疾病。

免疫系統錯把自己白血球內的成分當成敵人，產生名為ANCA的抗體。這些抗體會激活中性白血球，使它們變得過度興奮，開始攻擊身體自身的微血管。腎臟首當其衝，尤其是負責過濾血液的腎小球。在顯微鏡下可看到破裂的微血管、壞死的組織，以及在腎小球周圍形成的新月狀疤痕。一旦足夠多的腎小球被破壞，腎臟便無法正常過濾，尿液中會出現血液與蛋白質，腎功能也會在短時間內急速下降。