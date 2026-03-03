很少有人會想到腎臟裡那些微小得幾乎看不見的血管。它為我們過濾血液、排走廢物、維持體內平衡。然而，一旦這些細小血管發炎或受損，後果可以來得又快又嚴重。其中最危險的一種，就是名為「ANCA相關血管炎」(AAV)的自體免疫疾病。
免疫系統錯把自己白血球內的成分當成敵人，產生名為ANCA的抗體。這些抗體會激活中性白血球，使它們變得過度興奮，開始攻擊身體自身的微血管。腎臟首當其衝，尤其是負責過濾血液的腎小球。在顯微鏡下可看到破裂的微血管、壞死的組織，以及在腎小球周圍形成的新月狀疤痕。一旦足夠多的腎小球被破壞，腎臟便無法正常過濾，尿液中會出現血液與蛋白質，腎功能也會在短時間內急速下降。
腎臟受累在AAV中非常常見，有時甚至是疾病的第一個訊號。有些患者病情來得急，會出現疲倦、發燒、體重下降，或尿液變深、帶血。血液檢查可能顯示腎功能指數(肌酸酐)上升，提示腎臟正在受損。也有人症狀非常輕微，只在例行尿液檢查中發現微量血尿或蛋白尿。這些早期症狀往往容易被忽略，而所造成的傷害往往不能逆轉。
由於AAV是全身性疾病，症狀可以出現在身體不同部位。有些人會有鼻竇問題、持續咳嗽、神經痛，或皮膚上出現紫紅色的小點。嚴重時甚至可能出現肺部出血或突然腎衰竭。即使現代治療進步，仍有約四分之一的患者最終會發展至末期腎病，因此及早發現和治療十分重要。