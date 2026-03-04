預先包裝小食健康嗎？

市面上的預先包裝小食種類繁多，如餅乾、乾果、栗子、乳酪。部分包裝更附有「低脂」、「低鹽」、「無糖」等營養素含量聲稱，看似健康但其實未必如此。例如標榜低脂的餅乾，可能含有很高糖分。反之，包裝上沒有印上營養聲稱的食品，亦不一定是不健康的食物。因此家長為幼兒選擇小食時，除了考慮方便和口味外，更應把營養價值放在首位。建議閱讀包裝上的成分資料和營養標籤，以確保幼兒攝取所需的營養素，同時避免攝取過多脂肪、鈉和糖，以免影響健康。以下的小貼士有助大家更精明地選擇小食。

成分按其重量或體積由大至小排列。一般而言，無添加油、鹽和糖的小食較健康，如原味米餅、提子乾、西梅乾、原味栗子、低脂純味乳酪、原味紫菜、乾焗原味杏仁或合桃。另外，亦要確保小食不含人造甜味劑和咖啡因的成分(如咖啡、茶葉)。

香港營養學會與「幼營喜動校園計劃」專責小組聯合發表