認知篩查及早識別認知障礙

認知障礙症是一種會影響記憶力、思考能力及日常生活的疾病，其中最常見的類型是阿茲海默症。而輕度認知障礙則介於正常老化和認知障礙症之間，雖然問題未嚴重到影響日常生活，但若不及時處理，部分患者可能會逐漸發展為認知障礙症。

隨著年紀漸長，不少長者可能察覺自己在學習新事物時顯得吃力，或者對熟悉的環境與日常事務感到困惑，做決策時變得不如以前果斷。雖然這看似是正常的老化現象，但其實這些徵狀可能與認知障礙症或輕度認知障礙有關。若能及早發現問題，長者及其家人便能採取措施，延緩病情進展，提升生活質素。

以下是一些需要注意的情況：經常忘記剛發生的事，如重要約會或別人交代的事項；又或是難以專注處理日常雜務，如計算帳單或記住購物清單。有些人亦可能在熟悉的地方迷路，或出現性格與情緒變化，如變得焦躁、退縮或情緒不穩。

雖然以上情況未必一定與認知障礙症有關，但如果出現類似徵狀，進行認知篩查是一個安全、簡單的方法來了解健康狀況。

認知篩查的過程並不複雜，只須回答一些與記憶、邏輯及定向等有關的問題，過程只需15至30分鐘。篩查的結果若顯示有潛在風險，可主動參與認知訓練，並透過改善生活習慣來減緩認知能力的退化。透過篩查了解健康狀況，家人也能及早規劃，提供更好的支援，幫助長者享受更健康、更有質量的晚年生活。