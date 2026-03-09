治療後的漫長路：年長癌症患者的存活期照護

79歲的林伯兩年前因胃癌需要接受部分胃切除手術。術後數天，他在病房裏反覆問：「我為甚麼在這裡？甚麼時候可以回家？」他甚至忘記自己已做過手術。這種術後混亂，正是許多長者癌症患者的共同經歷。
一、術後照護
研究指出，長者在大型手術後出現術後認知障礙的比例可達25%至40%，包括記憶力下降、注意力不集中或夜間混亂，可能持續數周至數月，影響藥物管理與日常生活。
營養與體能同樣是復康關鍵，若治療後6個月內體重下降超過 5%，死亡與再入院的風險將會明顯上升；營養不足亦會延緩傷口癒合、增加感染機會，令化療副作用更難承受。因此，醫護團隊常會轉介營養師與物理治療師，協助患者補充營養、重建肌力、改善平衡，減少跌倒而再入院的風險。
二、全面老年評估與風險預測
長者能否承受治療，關鍵不在於年齡，而在於身體與功能狀況。國際指引建議65歲以上接受抗癌治療者進行全面老年評估(CGA)，涵蓋醫療、心理、社交與生活照顧。研究顯示CGA能將化療嚴重副作用大大降低，並提升生活質素。另外，醫護可使用副作用預測模型，如CARG、CRASH，以及香港大學開發的ACTTOP，根據慢性疾病、營養狀況與血液檢查，協助預測化療風險，讓患者更清楚掌握治療的承受度。
若照護策略能結合SMART原則(具體、可量度、可達成、相關性、有時限)，復康進展會更明確。林伯在醫護協助下，從每天步行10分鐘增至12分鐘，半年後已能獨自外出；另一位患者則透過「每天多喝一杯高蛋白營養奶」而改善了營養攝取。
長者癌症存活期照護的重點，不只是延長壽命，而是提升生活力，讓患者更安心地走過治療後的道路。
作者為港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床副教授陳穎樂醫生