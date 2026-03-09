治療後的漫長路：年長癌症患者的存活期照護

79歲的林伯兩年前因胃癌需要接受部分胃切除手術。術後數天，他在病房裏反覆問：「我為甚麼在這裡？甚麼時候可以回家？」他甚至忘記自己已做過手術。這種術後混亂，正是許多長者癌症患者的共同經歷。

一、術後照護

研究指出，長者在大型手術後出現術後認知障礙的比例可達25%至40%，包括記憶力下降、注意力不集中或夜間混亂，可能持續數周至數月，影響藥物管理與日常生活。

營養與體能同樣是復康關鍵，若治療後6個月內體重下降超過 5%，死亡與再入院的風險將會明顯上升；營養不足亦會延緩傷口癒合、增加感染機會，令化療副作用更難承受。因此，醫護團隊常會轉介營養師與物理治療師，協助患者補充營養、重建肌力、改善平衡，減少跌倒而再入院的風險。