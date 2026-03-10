血管一旦發炎：視力與聽力如何受威脅

眼睛與耳朵內那些幼如髮絲的微細血管，是維繫視覺與聽覺的命脈。一旦這些血管出現發炎——醫學上稱為「血管炎」——後果可以來得既急且猛：從視力模糊到聽力驟降，甚至釀成永久損傷。

血管炎源於免疫系統錯誤攻擊自身血管，導致管壁腫脹、管腔狹窄甚至閉塞。血流一旦受阻，下游組織便缺氧缺養，嚴重時引致壞死。眼睛與內耳格外脆弱，因它們依賴極幼細、毫無「後備路線」的終末動脈供血。小血管炎如ANCA相關血管炎較常累及眼部微血管；大血管炎如巨細胞動脈炎則易損害視神經或內耳的大型動脈。