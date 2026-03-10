血管一旦發炎：視力與聽力如何受威脅

眼睛與耳朵內那些幼如髮絲的微細血管，是維繫視覺與聽覺的命脈。一旦這些血管出現發炎——醫學上稱為「血管炎」——後果可以來得既急且猛：從視力模糊到聽力驟降，甚至釀成永久損傷。
血管炎源於免疫系統錯誤攻擊自身血管，導致管壁腫脹、管腔狹窄甚至閉塞。血流一旦受阻，下游組織便缺氧缺養，嚴重時引致壞死。眼睛與內耳格外脆弱，因它們依賴極幼細、毫無「後備路線」的終末動脈供血。小血管炎如ANCA相關血管炎較常累及眼部微血管；大血管炎如巨細胞動脈炎則易損害視神經或內耳的大型動脈。
約一成半至三成半的全身性血管炎患者會出現眼部症狀。淺層炎症如結膜炎引起紅筋不適；深層鞏膜炎則造成刺痛、畏光，壞死性鞏膜炎更可致穿孔。葡萄膜炎引起視力模糊、飛蚊、畏光。更嚴重的是視網膜血管炎，血管滲漏、閉塞可導致視野永久缺損，黃斑水腫損害中央視力。巨細胞動脈炎侵蝕視神經供血動脈，可致突發無痛的永久失明。部分患者在失明前會短暫出現視野變暗的警示。
聽力下降、耳鳴、眩暈是耳部最常見症狀。炎症波及中耳引致積液或慢性中耳炎，造成傳導性聽力損失；波及內耳或其供血血管則引發感音神經性聽力損失。血管炎病變包括管壁增厚、管腔閉塞、局部出血。部分患者聽力持續惡化至須植入人工耳蝸。
眼耳症狀往往先於其他全身徵狀出現，是早期診斷的重要窗口。反覆鞏膜炎、無法解釋的視網膜炎、突發視力下降、持續感音神經性聽力損失、頑固性中耳炎，均可能是血管炎警號。治療重點在於壓制免疫系統過度反應，使用抗炎及免疫調節藥物。即使積極治療，部分患者仍可能留下永久視聽障礙，故早期發現、迅速介入是減低損害的最後防線。