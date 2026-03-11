生物製劑配合中醫治療 長遠調濕疹

患者因自幼哮喘反覆發作，長期使用吸入型類固醇，出現皮膚變薄、乾燥等副作用，每逢季節更替，還會出現濕疹大爆發，全身皮膚赤熱紅腫又乾又癢，夜晚難以入睡。最嚴重時，他有時會用「生物製劑」來控制免疫過度反應。雖然這類藥物的確能快速改善皮膚紅腫及痕癢，但代價除了價格昂貴外，又會出現頭痛、關節痛、抵抗力下降或出現感染等副作用。他自知這並非長遠之計，希望可用中醫長期調理。

濕疹臨床常見濕熱蘊膚，慢性患者久病多虛，亦常見脾虛濕盛。眼前這患者患正是屬「氣虛濕盛」，臨床上診為慢性濕疹急性發作。對於體質虛弱、氣血不足或須長期治療上，不可太過清熱利濕，損傷脾胃，而是要「健脾益氣、祛濕止癢」為主。