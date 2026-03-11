生物製劑配合中醫治療 長遠調濕疹

患者因自幼哮喘反覆發作，長期使用吸入型類固醇，出現皮膚變薄、乾燥等副作用，每逢季節更替，還會出現濕疹大爆發，全身皮膚赤熱紅腫又乾又癢，夜晚難以入睡。最嚴重時，他有時會用「生物製劑」來控制免疫過度反應。雖然這類藥物的確能快速改善皮膚紅腫及痕癢，但代價除了價格昂貴外，又會出現頭痛、關節痛、抵抗力下降或出現感染等副作用。他自知這並非長遠之計，希望可用中醫長期調理。
濕疹臨床常見濕熱蘊膚，慢性患者久病多虛，亦常見脾虛濕盛。眼前這患者患正是屬「氣虛濕盛」，臨床上診為慢性濕疹急性發作。對於體質虛弱、氣血不足或須長期治療上，不可太過清熱利濕，損傷脾胃，而是要「健脾益氣、祛濕止癢」為主。
在常規治療之餘，可用輔助調理湯方：黃芪10克、黨參10克、炒白朮10克、茯苓12克、薏苡仁15克、蒼朮6克、陳皮6克、炒扁豆10克、生薑三片，可加瘦肉，雞肉或魚肉400克，為湯水增鮮及補充優質蛋白質。將全部藥材清水沖洗後，加水浸30分鐘，加熱煮約45至60分鐘，即可飲用。此方可健脾補氣，助脾運化水濕，減輕皮膚滲水、腫癢等症狀。若濕重明顯，大便軟爛氣淡，可配合芡實、土茯苓以增強祛濕之效。這個方平凡而有效改善氣虛濕重症狀，通治氣虛身重，氣虛便爛，氣虛水腫等症。
濕疹日常生活保養也重要，例如：規律作息、避免通宵，少吃煎炸、甜品和海產等「生濕生熱」食物，居家環境勤清潔減少塵蟎積聚，適量運動及曬太陽以行氣活血、提升免疫力。有疑問即向醫師查詢。