益母草：中醫婦科用藥的千年智慧

此外，藥理研究證實其益母草鹼等成分能選擇性作用於子宮。當子宮處於正常狀態時，益母草有助增加宮縮幅度及頻率；而當子宮處於痙攣狀態時，則能緩解其過度收縮。這種雙向調節的獨特優勢，使益母草成為調經止痛的天然良藥。

益母草最核心功效在於活血化瘀，有助「活化」子宮機能。對於血滯經閉、月經不調者，能活血通經；對於產後惡露不盡，則有助化瘀生新。

益母草，顧名思義，以其「益於母親」的功效而名。其味辛苦、性微寒；歸肝、心包經，在中醫應用已有千年歷史，為婦科經產要藥。

利水消腫 通調水道

益母草不僅活血，還能利水。對於水瘀互結所致的水腫、小便不利，通過活血促進水液代謝，實現「水血同治」的效果，展現中醫整體觀的治療特色。

產前產後 各有所宜

除調理月經失調外，產後適時服用益母草有助排出惡露，促進子宮復原。然而，益母草雖為婦科良藥，卻非人人適用。其活血功效有機會影響胎元，因此孕婦及體質虛弱者必須謹慎，務必經中醫師辨證指導後用藥，切忌胡亂服用。正如中醫古籍所言：「不得以益母之名，謂夫人所必用也。」用藥如用兵，貴在得宜，方能發揮其益母之效。