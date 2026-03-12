孕期感冒可食中藥嗎？

孕期感冒發燒了，不吃藥的話，持續發熱會不會把腹中的孩子燒壞？吃藥的話，藥物會不會影響孩子？長期咳嗽會不會引致早產？

孕婦孕期體內激素水平的變化，容易出現免疫力下降，使得她們更容易受到病毒和細菌的侵襲。季節轉變、室內外溫差大、空氣質素欠佳等環境因素，也可導致孕期感冒。感冒雖不是甚麼嚴重的病，但孕期感冒的話還是要確定普通感冒還是流感。最明確的對比就是做咽拭子，如果是普通感冒，打噴嚏、流鼻涕的症狀較多，會有自限性，即5至7天不用處理也能自癒。若是流行性感冒，從症狀上來說，發熱溫度更高，容易有持續性的渾身痠痛；如出現高熱、畏寒、咽痛、咳嗽、乏力、精神差，而病情發展很快，應及時就醫，在醫生的指導下進行治療。孕婦易發展為重症，孕早期感染可能增加胎兒畸形風險。中醫可以通過辨證施治，使用中藥湯劑或中成藥進行治療，同時避免使用對胎兒有害的藥物。