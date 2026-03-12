孕期感冒可食中藥嗎？

孕期感冒發燒了，不吃藥的話，持續發熱會不會把腹中的孩子燒壞？吃藥的話，藥物會不會影響孩子？長期咳嗽會不會引致早產？
孕婦孕期體內激素水平的變化，容易出現免疫力下降，使得她們更容易受到病毒和細菌的侵襲。季節轉變、室內外溫差大、空氣質素欠佳等環境因素，也可導致孕期感冒。感冒雖不是甚麼嚴重的病，但孕期感冒的話還是要確定普通感冒還是流感。最明確的對比就是做咽拭子，如果是普通感冒，打噴嚏、流鼻涕的症狀較多，會有自限性，即5至7天不用處理也能自癒。若是流行性感冒，從症狀上來說，發熱溫度更高，容易有持續性的渾身痠痛；如出現高熱、畏寒、咽痛、咳嗽、乏力、精神差，而病情發展很快，應及時就醫，在醫生的指導下進行治療。孕婦易發展為重症，孕早期感染可能增加胎兒畸形風險。中醫可以通過辨證施治，使用中藥湯劑或中成藥進行治療，同時避免使用對胎兒有害的藥物。
感冒太難受怎麼辦？可以多喝溫開水，適當用熱水泡腳，水溫40至42℃左右，時間10至15分鐘，可促進血液循環，加快新陳代謝，幫助身體袪除寒氣，緩解感冒症狀。多吃富含維生素C的水果和蔬菜，有助增強免疫力，促進感冒康復。同時避免辛辣、油膩、刺激性食物的攝入，以免加重病情。鼻塞可以用海鹽水通通鼻子，把鼻涕冲出來，嗓子痛也可以用鹽水漱口，或喝點蜂蜜茶，改善症狀。保持充足的睡眠和適當的休息，注意保暖，避免再次受涼感冒。在流感高發季節或前往人群密集的場所時，佩戴口罩以減少病毒吸入的風險。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師郭小詩博士