肝癌是香港第三號癌症殺手，近年來在治療領域當中取得多項突破。早期肝癌的主要治療包括手術切除和肝臟移植，但對中晚期患者來說，治療選擇較為有限。隨著科技逐漸進步，治療策略正朝多學科整合和綜合療法方向發展，為患者帶來新的希望。
免疫療法是一個重要突破。免疫檢查點抑制劑(如PD-1/PD-L1抗體)在臨床試驗中展現出良好的效果，尤其是在晚期患者之中。這些藥物能激活免疫系統，突破傳統治療限制，幫助免疫系統攻擊腫瘤。同時，標靶藥物也在不斷推進，研發出新型的藥物，並根據患者基因特徵制訂個人化治療方案。
在局部治療方面，經動脈化療栓塞(TACE)、放射性粒子治療(TARE)和立體定向放射治療(SBRT)均取得良好的成效。SBRT利用高精度放射線，提供高劑量照射，適用於不能接受手術的患者，且副作用較少、療程也相對地短。值得一提的是，組織破碎術(Histotripsy)作為一種非侵入性超聲技術，通過高能超聲泡沫破碎腫瘤組織，具有微創、安全且精確的優點，有望成為局部治療的新選擇。
研究證明，將局部與系統性治療結合的多學科綜合療法能顯著改善晚期肝癌的預後。例如，香港大學醫學院的START-FIT研究顯示，超過50%的患者在接受TACE、SBRT與免疫治療的「先縮後除」療法後，腫瘤顯著縮小，隨後進行手術切除，為患者帶來較理想的結果。
展望未來，免疫療法、靶向藥物、SBRT及Histotripsy的持續發展，加上多學科合作，將推動肝癌治療更加個性化和高效化。科技進步為患者帶來更高的生存率和生活質量，前景充滿希望。
作者為港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床副教授蔣子樑醫生