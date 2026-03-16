肝癌是香港第三號癌症殺手，近年來在治療領域當中取得多項突破。早期肝癌的主要治療包括手術切除和肝臟移植，但對中晚期患者來說，治療選擇較為有限。隨著科技逐漸進步，治療策略正朝多學科整合和綜合療法方向發展，為患者帶來新的希望。

免疫療法是一個重要突破。免疫檢查點抑制劑(如PD-1/PD-L1抗體)在臨床試驗中展現出良好的效果，尤其是在晚期患者之中。這些藥物能激活免疫系統，突破傳統治療限制，幫助免疫系統攻擊腫瘤。同時，標靶藥物也在不斷推進，研發出新型的藥物，並根據患者基因特徵制訂個人化治療方案。