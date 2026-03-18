從中醫角度看「執著」致病

正月過後，她的丈夫來到診所複診，順道告知我：太太已於初七人日當天離世。她終於脫離了長年病苦。聽到消息的一刻，心中百感交集，惋惜之餘，仍留下一份揮之不去的遺憾——我始終未能說服她放下內心深重的執念。 她是一位標準的「好太太、好媽媽」。一生為家庭操勞，大小事務皆放不下。她常說：「這個家沒了我，就會散。」即使身患多種癌症，仍然牽掛家中每一件細瑣之事。久而久之，子女因壓力而疏離，她卻更加堅信必須撐住這個家，直至生命燃盡。

從中醫角度看，「執著」是一種可見的病機演變。《素問》曰：「肝主疏泄，調暢情志。」長期責任在身、不允許自己停下，最易導致肝氣鬱結。氣鬱日久，影響脾胃運化，形成氣滯、痰濕、瘀血互結，正氣漸虛，邪氣得以乘隙而入。當「為他人而活」成為唯一的生命姿態，身體終究會以疾病逼迫停下。 臨床上，這類病人往往訴說不盡的疲倦、脹悶、失眠、胃口不佳，卻仍堅持「沒事、還撐得住」。這不只是病痛的硬撐，而是一種不肯鬆手的生命信念。與其說她死於癌症，不如說是死於一輩子的過度承擔。

中醫治療此類病證，從不只是疏肝理氣、健脾化濕、安神養心固然重要，但更核心的是調人心氣。協助病人理解：氣要流動，人才得以活；責任若不分擔，終會化為病痛。 遺憾的是，放下並非醫者可以代勞的功課。我們能給開解、給支持，卻不能替人放下。她始終未能在生前真正休息，或許唯有生命終止，才是她第一次不必再操心。 很多慢性重病的背後，都藏着一個不肯為自己而活的靈魂。再好的方藥，也難以回天。