久醫不癒非普通感冒 小血管炎上眼入耳 延誤可致盲

鼻塞、紅眼或耳痛是都市人常見的「小毛病」，通常休息數天便告痊癒。然而，若這些看似普通的症狀久醫不癒，甚至連服抗生素亦無效，市民便要提高警覺。這可能是身體發出的警號——「小血管炎」。此病若延誤醫治，不僅會破壞面部軟骨，更可能引發失明及失聰。

小血管炎是一種自體免疫疾病，免疫系統會錯誤攻擊自身微細血管，引發炎症。當中「ANCA相關血管炎」特別容易波及眼、耳、口、鼻。由於這些部位微血管極為密集，一旦發炎便首當其衝。免疫細胞聚集發炎更會形成「肉芽腫」，侵蝕周邊組織、軟骨與骨骼。