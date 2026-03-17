久醫不癒非普通感冒 小血管炎上眼入耳 延誤可致盲

鼻塞、紅眼或耳痛是都市人常見的「小毛病」，通常休息數天便告痊癒。然而，若這些看似普通的症狀久醫不癒，甚至連服抗生素亦無效，市民便要提高警覺。這可能是身體發出的警號——「小血管炎」。此病若延誤醫治，不僅會破壞面部軟骨，更可能引發失明及失聰。
小血管炎是一種自體免疫疾病，免疫系統會錯誤攻擊自身微細血管，引發炎症。當中「ANCA相關血管炎」特別容易波及眼、耳、口、鼻。由於這些部位微血管極為密集，一旦發炎便首當其衝。免疫細胞聚集發炎更會形成「肉芽腫」，侵蝕周邊組織、軟骨與骨骼。
耳鼻喉症狀往往是最早出現的病徵。患者多數會患上頑固性鼻竇炎，長期鼻塞、鼻內結痂，甚至流出帶血或呈膿狀的鼻涕。若病情持續惡化，鼻中隔軟骨或會被侵蝕穿孔，嚴重者鼻樑更會塌陷，形成俗稱「鞍鼻」的永久變形。此外，口腔潰瘍、牙齦腫脹亦十分常見；若炎症蔓延至聲帶下方導致氣道狹窄，患者會出現聲音沙啞，甚至呼吸困難。
炎症蔓延至眼部則最為危險。由於鼻竇與眼眶僅一骨之隔，發炎易波及眼睛。高達半數患者會出現眼部問題，例如嚴重的鞏膜炎，眼白會異常紅腫並伴隨劇痛及畏光，滴眼藥水亦無效。若炎症入侵眼眶，會導致眼球突出及複視；一旦角膜潰瘍或視網膜血管受損，更會造成不可逆轉的視力喪失。同時，耳朵亦可能受累，出現中耳積水、流膿，甚至突發性聽力下降。
由於初期病徵與一般上呼吸道感染相似，小血管炎易被誤診或忽視。若眼耳口鼻不適持續數周，且伴隨異常疲倦、不明發燒、體重驟降、關節痛或血尿等全身症狀，便應及早求醫。醫生可透過驗血、掃描及活組織檢查確診，並處方免疫抑制劑控制病情。