偉哥類藥物 飯前或飯後服？

關於治療勃起功能障礙的口服藥，最多病人問的問題是「應在甚麼時候服用？」
「我通常都在飯後吃藥。這藥不同的嗎？」很多病人習慣飯後服藥，但這一類藥物卻最好在飯前服用，並且在行房前半小時到1小時服用。
為甚麼這類「PDE5抑制劑」最好在空腹服用？一來空腹時吸收好一點，二來食物──尤其是脂肪類食物──會影響藥物的吸收。儘管其中一種藥他達那非(即犀利士)的指引說該藥物的吸收不受食物影響，但一般而言，都建議在飯前服用PDE5抑制劑。
此外，很多病人也關心會否出現依賴性，「係咪以後唔食藥就唔得？」
PDE5抑制劑肯定「不會令人食上癮」。至於是否「唔食唔得」的問題，關鍵不在藥物，而在於病人的身體狀況。
勃起功能障礙的成因，可以分為生理性和心理性。有些病人因身體狀況而致不能勃起，其生理上的障礙，通常是因疾病，令陰莖的海綿質血管功能受損，或神經線不能傳達性刺激訊號。這種生理障礙，不能治癒，也不會自然好轉。但透過服用PDE5抑制劑藥物，大多數病人仍可再度使陰莖勃起。
如果病人是因為心理因素而導致勃起功能障礙，則仍有機會逆轉。病人在重拾信心後，有機會毋須服藥，可藉着正常的生理反應而達致勃起。
下周續談其他常見問題。
(勃起障礙口服藥FAQ之二)