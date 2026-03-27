偉哥類藥物 飯前或飯後服？

關於治療勃起功能障礙的口服藥，最多病人問的問題是「應在甚麼時候服用？」

「我通常都在飯後吃藥。這藥不同的嗎？」很多病人習慣飯後服藥，但這一類藥物卻最好在飯前服用，並且在行房前半小時到1小時服用。

為甚麼這類「PDE5抑制劑」最好在空腹服用？一來空腹時吸收好一點，二來食物──尤其是脂肪類食物──會影響藥物的吸收。儘管其中一種藥他達那非(即犀利士)的指引說該藥物的吸收不受食物影響，但一般而言，都建議在飯前服用PDE5抑制劑。