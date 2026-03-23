前列腺癌新趨勢：由傳統治療走向精準放射新方向

香港男性常見的癌症中，前列腺癌長年排行第三，個案持續上升。隨醫學發展，治療方法日新月異，從手術、荷爾蒙治療、化療，到近年興起的標靶放射治療，為患者帶來新希望，值得本地讀者關注。 根據癌症資料統計中心，2022年本港有2,758宗新增前列腺癌個案，佔男性癌症新個案約16%。同年為第四大男性癌症死因，2023年有522名男士因此病離世。過去十年間，個案上升約七成，與人口老化、普及檢測及壽命延長有關。 放射配體治療(Radioligand Therapy，RLT)如以釔-177或鑥-177標記的PSMA-617等藥物，利用標靶分子攜帶放射性同位素，黏附於癌細胞表面的「前列腺特異膜抗原」(PSMA)，將輻射集中送入癌細胞，減少對正常組織的傷害。

多項大型研究證實，PSMA放射配體治療可延長晚期去勢抗性前列腺癌(mCRPC)患者的存活期和病情穩定期。新研究亦顯示，可望擴展至轉移性荷爾蒙敏感前列腺癌(mHSPC)甚至早期病程，讓患者更早受惠。 此治療一般於日間醫療中心進行，藥物由靜脈注射輸入，過程約半小時至1小時，完成後休息片刻即可回家。 治療分多個周期，每隔數星期注射一次。短期副作用多為疲倦、口乾、噁心或食慾減退，數天內可緩解。少數患者會出現輕微骨髓抑制，須監察血紅素及白血球。由於唾液腺及腎臟可能吸收小量放射物質，醫生會作出評估並提供相應保護。

前列腺癌治療正邁向更個人化與精準化。結合影像導航與人工智能分析，有望為不同階段患者度身訂造低毒性療程。未來挑戰在於如何讓更多香港患者能安全、可負擔地受惠於這項新技術。 作者為港大醫學院臨床醫學學院癌症醫學中心臨床腫瘤學系臨床助理教授趙健良醫生