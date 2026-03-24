你睡得好嗎？認識睡眠健康的重要

今年3月13日是由世界睡眠學會(World Sleep Society)發起的世界睡眠日(World Sleep Day)，旨在提醒全球人士關注睡眠的重要性。在急速的城市生活節奏中，不少人每晚僅睡5、6小時，就須起床應付忙碌的工作。其實不可小覷睡眠的重要性，睡覺不僅有助肌肉放鬆，更是身體促進造血、調節荷爾蒙和大腦進行修補的重要時間，因此成年人一般建議每晚至少睡覺7小時，讓身體有足夠時間復原。
除了睡覺的「量」要充足，「質」也相當重要，優質睡眠的其中一個指標，是在起床後感到精神充沛，而非持續感到疲倦，因此若睡眠模式出現變化，例如較以往更難入睡、經常「扎醒」或早醒，並開始對日常生活造成影響時，便應考慮諮詢醫生，以了解成因並作出適切跟進。
睡眠窒息症是影響睡眠質素的其中一個常見障礙，患者在睡眠期間會反覆出現呼吸受阻，導致身體短暫缺氧，不單影響睡眠質素，亦容易引致日間精神不振。一旦懷疑自己出現以上情況，建議及早諮詢醫生進行詳細評估，找出背後原因，如肥胖、氣道阻塞等。如病情輕微，可嘗試從調整生活作息入手，包括控制體重、避免夜間喝酒等，改善睡眠質素。部分睡眠窒息症患者在醫生建議下需使用持續氣道正壓通氣治療(CPAP)，但對於嚴重的患者而言，CPAP的效果未必理想，又或者未必適應晚上睡覺時使用呼吸機。
科技日新月異，針對這類嚴重個案，近年新興的「刺激舌下神經植入術」在患者頸部植入一個小型刺激裝置，連接到舌下神經以通過電刺激其舌肌收縮，以改善上呼吸道通氣，不單可按患者情況調節刺激的強度，患者亦毋須再佩戴CPAP等外設裝置，令生活更方便。
睡得差未必真是單純「睡得不好」，嚴重的睡眠障礙可能長遠導致生理或心理健康問題，甚至增加心血管疾病等健康風險。正視睡眠健康的重要性，對症下藥，才能真正睡個好覺，重拾健康的生活作息。