你睡得好嗎？認識睡眠健康的重要

今年3月13日是由世界睡眠學會(World Sleep Society)發起的世界睡眠日(World Sleep Day)，旨在提醒全球人士關注睡眠的重要性。在急速的城市生活節奏中，不少人每晚僅睡5、6小時，就須起床應付忙碌的工作。其實不可小覷睡眠的重要性，睡覺不僅有助肌肉放鬆，更是身體促進造血、調節荷爾蒙和大腦進行修補的重要時間，因此成年人一般建議每晚至少睡覺7小時，讓身體有足夠時間復原。

除了睡覺的「量」要充足，「質」也相當重要，優質睡眠的其中一個指標，是在起床後感到精神充沛，而非持續感到疲倦，因此若睡眠模式出現變化，例如較以往更難入睡、經常「扎醒」或早醒，並開始對日常生活造成影響時，便應考慮諮詢醫生，以了解成因並作出適切跟進。